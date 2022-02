Hallen-Italienmeisterschaft: Athletic Club holt drei Medaillen

SC Meran 7. bei Cross-Team-EM in Oeiras

Bozen – Der Bozner Verein Athletic Club 96 hat am Wochenende bei der U20-und U23-Hallen-Italienmeisterschaft in Ancona drei Medaillen gewonnen, zwei davon in Gold.

Neuzugang Federico Lorenzo Bruno aus Novara konnte im U20-Dreisprung seinen Italienmeistertitel erfolgreich verteidigen und setzte sich mit 15.76 m klar vor Federico Morseletto (15.44 m) und Alex Fabbri (15.06 m) durch. Dies war außerdem die siebtbeste jemals gemessene italienische U20-Weite.

Die zweite Goldmedaille holte Alberto Murari. Der U20-Hochspringer vom Athletic Club überquerte in seiner Paradedisziplin 2.03 m. Platz 2 ging an Andrea Magnano, der zwar ebenfalls die 2.03-m-Marke knackte, jedoch erst im dritten Versuch. Die U23-4×200-m-Staffel des Athletic Club mit Lorenzo Ianes und den drei Boznern Gabriele Sireus, Lorenzo Bocchio und Leonardo Badolato gewann sensationell Bronze in 1:31.36 Minuten.

Burger und Menz stark

Auch U20-Debütantin Marie Burger zeigte in Ancona eine starke Vorstellung. Die 18-jährige Vahrnerin kam im 60-m-Hürdenlauf in 8.93 Sekunden als Sechste ins Ziel, zu Bronze fehlten 14 Hundertstelsekunden. Im Vorlauf stoppte Burger die Zeitmessung sogar bei 8.88 Sekunden.

U23-Weitspringerin Anna Menz schaffte es hingegen auf den neunten Rang. Die Marlingerin, die für Atletica Firenze startet, sprang 5.81 m. Der Sieg ging an Superstar Larissa Iapichino mit 6.49 m. In die Top Ten schafften es auch U20-Weitspringerin Roberta Giovanelli und U23-Kugelstoßer Jan Fragiacomo (beide 10.).

Alle Ergebnisse der Südtiroler bei der U20- und U23-Hallen-Italienmeisterschaft in Ancona:

U20 Herren

400m: 13. Leonardo Vianello (Athletic Club 96 Bozen) 51.17

Hoch: 1. Alberto Murari (Athletic Club 96 Bozen) 2.03

Drei: 1. Federico Lorenzo Bruno (Athletic Club 96 Bozen) 15.76

U20 Damen

60m Hürden: 6. Marie Burger (SSV Brixen) 8.93

Weit: 10. Roberta Giovanelli (Athletic Club 96 Bozen) 5.38

U23 Herren

Kugel: 10. Jan Fragiacomo (CSS Leonardo da Vinci) 10.82

Staffel 4x200m: 3. Athletic Club 96 Bozen (Lorenzo Ianes, Gabriele Sireus, Lorenzo Bocchio, Leonardo Badolato) 1:31.36

U23 Damen

Weit: 9. Anna Menz (Atletica Firenze) 5.81

SC Meran 7. bei Cross-Team-EM in Oeiras

Der Sportclub Meran hat am Sonntag bei der Cross-Mannschafts-Europameisterschaft in Oeiras den siebten Platz in der U20-Kategorie geholt.

Bei der Leichtathletik-Cross-Team-Europameisterschaft, die nach zwei Jahren Pause im portugiesischen Oeiras in der Nähe von Lissabon stattgefunden haben, hatte Coach Hans Ladurner die U20-Asse Anna Hofer (sie konnte nicht starten), Lisa Leuprecht, Lisa Kerschbaumer und Nike Frick einberufen. Als Reserve war auch Emily Vucemillo mit dabei. Die insgesamt 58 Damen (14 Teams) mussten eine Distanz von 4,2 km bewältigen. Die Lananerin Lisa Leuprecht wurde als beste Italienerin 11. in 15.34 Minuten. Nike Frick und Emily Vucemillo (beide 16.08) kamen auf Platz 24 und 26. Die Traminerin Lisa Kerschbaumer wurde 38. Am Ende reichte es für Italien zum siebten Gesamtrang. Neue U20-Team-Europameister ist Rumänien (20 Punkte), auf das Podest schaffte es auch eine Auswahl aus Frankreich (22) und erneut Rumänien (26). Auf der Strecke war die Finnin Ilona Mononen in 14.18 Minuten die Schnellste.

Die Resultate bei der U20-Cross-Team-Europameisterschaft in Oeiras (PRT):

4,2 km, Damen

1. Rumänien 20 Punkte

2. Frankreich 22

3. Rumänien 26

4. Spanien 39

5. Finnland 55

6. Irland 60

7. Italien/Sportclub Meran (Lisa Leuprecht, Nike Frick, Emily Vucemillo) 61