Hammer: Medaille für Dominik Fischnaller bei Olympia in Peking

Peking/Meransen – Mit der ersten Medaille für Südtirol in Peking 2022 kann sich der Rodler Dominik Fischnaller schmücken. Der Meransner errang Bronze beim Einzel-Bewerb auf der Kunstbahn.

Es hat sich bereits nach den ersten beiden Läufen abgezeichnet, dass der Südtiroler Kunstbahnrodler auf Medaillenkurs liegt. Nach dem abschließenden Lauf am Sonntagnachmittag (MEZ) ist die Sensation nun perfekt: Der Südtiroler behielt im Schlusslauf die Nerven und holte sich zwischenzeitlich sogar die Führung.

Doch Österreicher Wolfgang Kindl verdrängt Fischnaller mit seinem abschließenden Lauf auf den zweiten Platz. Nachdem auch der Deutsche Johannes Ludwig die Ziellinie passiert hatte, war klar: Gold geht an Ludwig, Kindl sichert sich Silber und die Bronzemedaille darf Dominik Fischnaller mit nach Hause nehmen. Es ist zugleich das erste Edelmetall für Südtirol bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking.

Gratulation von Landeshauptmann Arno Kompatscher

­Vor vier Jahren hatte ihm das Glück den Rücken gekehrt und ihm für wenige Tausendstel Sekunden um eine olympische Medaille gebracht. Bei den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 holt der Südtiroler Dominik Fischnaller jedoch das Glück zurück. Auf der Kunstbahn gelang ihm heute (6. Februar) die Fahrt auf den dritten Platz im Einsitzer. “Das ist eine Riesenfreude für den Athleten, aber auch für ganz Südtirol”, sagt Landeshauptmann Arno Kompatscher, der in der Landesregierung die Agenda Sport betreut. Die Disziplin erfordere enormes technisches Können und Mut und sei in der Südtiroler Sport-DNA festgeschrieben, kommentiert Kompatscher und verweist auf die Rodel-Legende Armin Zöggeler, der auch Technischer Direktor von Fischnaller und der gesamten italienischen Mannschaft ist.

Kompatscher hofft, dass diese Medaille Ansporn für die anderen Südtiroler Sportlerinnen und Sportler ist, die in den nächsten Tagen an den Wettkämpfen in Peking an den Start gehen. “Die Medaille von Dominik Fischnaller ist der Lohn für die besondere und kontinuierliche Leistung dieses Sportlers, der sich den vergangenen Jahren bei verschiedenen Bewerben auf den vordersten Rängen platzieren konnte”, schließt Kompatscher.