Handball: Derby gegen Eppan kurzfristig abgesagt

Mehrere Coronafälle in den Reihen von Sparer Eppan

Bozen/Eppan – Aufgrund mehrerer Coronafälle in den Reihen von Sparer Eppan musste das Südtiroler Derby zwischen dem SSV Loacker Bozen Volksbank und den Überetschern kurzfristig abgesagt werden. Das teilte der italienische Handballverband am Samstag wenige Stunden vor Spielbeginn mit. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Somit stehen dem SSV Loacker Bozen Volksbank nun mehrere spielfreie Wochen bevor. Bereits vergangene Woche musste die Auswärtspartie gegen Acqua & Sapone Junior Fasano, die am kommenden Samstag, 27. Februar geplant war, abgesagt werden. Auch hier sind positive Coronafälle bei den Gegnern aus Süditalien der Grund. Somit kehren die Weiß-Roten erst nach der Länderspielpause am Samstag, 20. März im Heimspiel gegen Molteno in der Serie A Beretta aufs Parkett zurück.