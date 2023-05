Handballnachwuchs überzeugt

Algund – Die VSS/Raiffeisen Handball-Landesmeister der Altersklasse U9 stehen fest. Insgesamt 16 Mannschaften lieferten sich am Samstag, 13. Mai in Algund spannende Spiele. Den VSS-Landesmeistertitel sicherte sich dabei die Nachwuchsmannschaft des SSV Bozen.

Der Handballsport erfordert Geschicklichkeit, Geschwindigkeit und Konzentration. Die jüngsten Nachwuchsteams lieferten sich bei der VSS/Raiffeisen Landesmeisterschaft zahlreiche spannende Spiele, welche die Zuschauer, darunter zahllose Eltern bestaunen konnten. Bei den VSS/Raiffeisen U9-Landesmeisterschaften soll das Erfolgserlebnis nicht zu kurz kommen, deshalb gab es nach jedem Spiel noch ein Siebenmeter-Werfen, bei dem jeweils sechs Spieler pro Mannschaft zum Zug kamen. Dabei war die Freude am Handballsport bei allen Spielerinnen und Spielern im Gesicht abzulesen.

„Ihr konntet heute wertvolle erste Erfahrungen sammeln und habt uns allen gezeigt, was Freude am Sport bedeutet“ so VSS-Vorstandsmitglied Josef Platter. Gemeinsam mit dem Vertreter der Raiffeisenkasse Algund Artur Lechner und der Vize-Bürgermeisterin von Algund Alexandra Ganner überreichte er den Kindern ihre wohlverdienten Preise. Sportlich erfolgreichstes Team war die Mannschaft A vom SSV Bozen.

Während die jüngsten Handballer im VSS ihre Saison abgeschlossen haben, geht es bei der älteren Kategorie noch hoch her. Der letzte Titelkampf der Saison findet am 21. Mai in Bozen statt, bei der die VSS/Raiffeisen Landesmeister der Altersklasse U13 ermittelt werden.