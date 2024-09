Handbiker Frühwirth holt sich in Zürich erstes WM-Gold

Von: apa

Thomas Frühwirth hat mit 43 Jahren seinen ersten WM-Titel mit dem Handbike eingefahren. Keine drei Wochen nach seinen beiden Silbermedaillen bei den Paralympics in Paris triumphierte der Steirer am Dienstag bei der Straßenrad-WM in Zürich im Zeitfahren überlegen. Frühwirth setzte sich nach 18,8 Kilometern fast eine Minute vor dem Schweizer Fabian Recher durch. Bei den Paralympics hatte er sich noch Ausnahmeathlet Jetze Plat aus den Niederlanden geschlagen geben müssen.

Vor seinem ersten WM-Gold hatte Frühwirth bereits insgesamt neun Silbermedaillen bei Paralympics (5) und Weltmeisterschaften (4) geholt. Dazu kommt noch zweimal WM-Bronze. Alexander Gritsch wurde in Zürich mit 3:02 Minuten Rückstand Achter.