Aktuelle Seite: Home > Sport > Hannah Prock feiert in Winterberg ersten Rodel-Weltcupsieg
Hannah Prock auf dem Weg zu ihrem ersten Weltcupsieg

Hannah Prock feiert in Winterberg ersten Rodel-Weltcupsieg

Sonntag, 07. Dezember 2025 | 13:06 Uhr
Hannah Prock auf dem Weg zu ihrem ersten Weltcupsieg
APA/APA/dpa/David Inderlied
Von: apa

Hannah Prock hat am Sonntag im ersten Rodel-Einsitzerbewerb der Olympia-Saison ihren ersten Weltcupsieg gefeiert. Die Tirolerin bestätigte ihre Führung nach dem ersten Lauf und gewann 0,03 Sekunden vor der Deutschen Merle Fräbel. Völlig überraschend kam Procks engere Landsfrau, die 20-jährige Dorothea Schwarz als Dritte erstmals auf das Podest (+0,209). Lisa Schulte komplettierte als Fünfte das starke ÖRV-Ergebnis.

Schwarz, deren bisher bestes Resultat ein achter Platz gewesen war, lag nach Lauf eins hinter Prock auf Platz zwei. Procks bisher beste Einsitzer-Ergebnisse im Weltcup waren drei dritte Ränge gewesen. Diesmal durfte die Tochter von Verbandspräsident Markus Prock, seines Zeichens zehnfacher Weltcup-Gesamtsieger, über den Sieg jubeln. Es folgte zum Abschluss des Weltcupauftakts, der von Igls nach Winterberg verschoben worden war, noch die Teamstaffel.

