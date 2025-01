HC Bozen in Graz im Einsatz für das Topspiel gegen die 99ers

Von: mk

Bozen/Graz – Im Terminkalender der ICE-Hockey League bleibt keine Zeit zum Ausruhen. Der HCB Südtirol Alperia, welcher am Sonntag im Derby gegen den HC Pustertal einen berauschenden Sieg errungen hat, ist bereits heute Morgen Richtung Steiermark aufgebrochen: Morgen, Mittwoch den 8. Januar um 18.30 Uhr treffen die Weißroten auf die Graz99ers. Das Spiel wird live im Pay-per-view-Streaming zu sehen sein: https://live.ice.hockey.

Die Tabelle

Der Kampf um die Spitzenplätze bleibt weiterhin eng. Bozen liegt derzeit auf dem zweiten Platz mit 71 Punkten, einen weniger als Tabellenführer Fehervar, die aber zwei Spiele mehr gespielt haben. Drei Punkte Vorsprung haben sie jedoch auf den drittplatzierten KAC und ganze zwölf auf den Siebtplatzierten Linz, die ersten unter den Teams, die derzeit außerhalb der Top Sechs liegen.

Der Rest des Monats Januar ist von grundlegender Bedeutung in Hinsicht auf die Regular Season: Bis zum 31. des Monats sind es zehn Spiele, hier gibt es noch ganze 30 Punkte zu holen.

Graz

Die 99ers erleben trotz des hochtönenden Sommermarktes eine schwankende Saison. 19 Siege (davon einer in der Verlängerung) und 16 Niederlagen (vier von diesen in der Verlängerung oder im Penaltyschießen) stellen die Mannschaft von Harry Lange auf den fünften Platz der Tabelle mit 60 Punkten, und damit in den vollen Kampf um die direkte Qualifikation für die Playoffs. Zwischen dem 22. Dezember und dem 1. Januar hat Graz ganze vier Niederlagen hinnehmen müssen, mit nur einem, überzeugenden Sieg gegen die Black Wings. Im letzten Spiel konnte Graz jedoch in Wien mit 3:0 gewinnen. Geführt wird das Team vom Duo, zusammengesetzt aus Trevor Gooch (zehn Tore und 17 Assists) und Kevin Roy (sechs Tore und 21 Assists). Gefährlich sind jedoch auch weitere drei Spieler, dessen Anzahl der erzielten Tore im zweistelligen Bereich liegt: Marcus Vela, Casey Bailey und Paul Huber. Gegen die Foxes könnte der Neuzugang der 99ers sein Debüt geben: Der amerikanische Ex- DEL- und KHL- Verteidiger Nich Bailen.

Bozen setze sich in beiden vorherigen Begegnungen jeweils mit 3:2 durch. Die entscheidenden Treffer erzielten Spornberger am 18. Oktober im Merkur Eisstadion, und Salinitri am 30. November in der Sparkasse Arena.

Bozen

Trainer Glen Hanlon muss die verletzungsbedingten Ausfälle berücksichtigen. Brad McClure kämpft mit den Folgen des Fouls von Frycklund im Derby und wird somit nicht in die Steiermark abreisen: In den nächsten Tagen werden weitere medizinische Untersuchungen durchgeführt, um die voraussichtliche Erholungszeit zu bestimmen. Auch der beste Torschütze der weißroten, Adam Helewka, wird aufgrund von Muskelbeschwerden nicht dabei sein. Darüber hinaus sind auch Enrico Miglioranzi und der erkrankte Pascal Brunner nicht dabei.