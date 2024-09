HC Bozen unterliegt Augsburg

Von: fra

Bozen – Das Hansjörg Brunner Memorial des HCB Südtirol Alperia endete mit einer 0:3-Niederlage gegen die Augsburger Panther (DEL) aus Deutschland. Bozen trat nach nur 16 Stunden Pause nach dem Spiel gegen Meran mit nur zehn Stürmern und fünf Verteidigern an. Trainer Glen Hanlon musste somit wie gestern auf mehrere angeschlagenen Spieler verzichten.

Die Augsburger starteten gut und testeten von Beginn an die Reflexe von Harvey. In der 14. Spielminute gingen die Panther, dank Oblinger, in Führung, der den Puck hinter dem weiß-roten Torhüter versenkte. Augsburg kam gleich darauf fast zum zweiten Treffer, als Louis eine goldene Gelegenheit vergab.

Die Augsburger konnten vom Ende des ersten Drittels bis zum Anfang des zweiten Drittels vier Minuten in Überzahl spielen, doch das Penalty Killing von Bozen war undurchdringlich. Danach waren es die Foxes, die mit einem Mann mehr spielten, ohne jedoch zum Torerfolg zu kommen. Nach einer guten Chance für Frigo gelang den Deutschen in Minute 38:29 das 2:0, als Hakulinen die perfekte Vorlage von Kunyk verwandelte.

Im dritten Drittel versuchte Bozen den Rückstand zu verkürzen, aber der Puck wollte nicht ins Netz. In Minute 52:33, mit den Foxes in Überzahl, besiegelten die Panther das Spiel: Collins holte sich den Puck auf Höhe der blauen Verteidigungslinie, zog auf Harvey zu und verwandelte sicher. Es war das endgültige 3:0.

Für die Foxes geht es nun am Mittwoch, den 11. September weiter, wenn sie auswärts beim HC TIWAG Innsbruck zu Gast sind.