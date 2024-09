HC Kosice gewinnt den Südtirol Summer Classic

Von: ka

Bozen – HC Kosice hat die vierte Ausgabe des Südtirol Summer Classic by Sparkasse gewonnen. Die Slowaken setzten sich im Finale mit 7:6 gegen ihre Landsleute von Spisska Nova Ves in einem spektakulären Spiel durch, in dem es an nichts fehlte, einschließlich Zweikämpfe: Die Strafminuten am Ende des Spiels betrugen 45 zu 47. Im Spiel um den dritten Platz setzte sich Asiago mit 4:3 im Penaltyschießen gegen den HCB Südtirol Alperia durch: Die Foxes, die zehn Minuten vor dem Ende mit zwei Toren führten, vergaben ihren Vorsprung durch vermeidbare Strafen und wurden kurz vor Schluss eingeholt.

Das Spiel begann in gemächlichem Tempo, wobei Bozen die erste gefährliche Aktion durch einen Distanzschuss von Seed hatte. Asiago antwortete mit einem Schuss von Gios, der von Gennaro ins Tor abgelenkt wurde, aber wegen hohen Stocks nicht zählte. Die Gäste konnten dank zwei Powerplays Torchancen aufbauen und gingen schließlich mit Nick Moutrey in Führung, der einen Pass von Turnbull vor dem Tor verwandelte (12:03). Die Weiß-Roten versuchten, das Tempo zu erhöhen und hatten mehrmals den Ausgleich auf dem Schläger, besonders Finoro und Bradley im Powerplay. In der 18. Minute vollendete Gazley eine brillante Aktion von Helewka und Bradley zum 1:1.

Im Mitteldrittel änderte sich die Intensität des Spiels nicht, beide Teams spielten ohne große Beschleunigungen. Bozen hatte jedoch die besseren Chancen, zuerst durch Brunner und Gazley, wobei Cowley hervorragend hielt, und später gegen Ende des Drittels bei einem Konter, den McClure und Valentine nicht nutzen konnten.

Die Foxes gingen zu Beginn des letzten Drittels in Führung. In der 43. Minute traf Finoro nach einem Schuss von Frank. Nur 96 Sekunden später spielten die Weiß-Roten im Powerplay, und der italo-kanadische Stürmer traf erneut, diesmal nach einem Abpraller von Cowleys Schlittschuh. Bozen brachte sich jedoch selbst in Schwierigkeiten. Bradley verlor die Nerven und kassierte eine 4-Minuten-Strafe, die Asiago nutzte, um durch eine Ablenkung von Saracino in der 51. Minute den Anschluss zu erzielen. Die Zeit lief für die Gastgeber, die sich jedoch erneut in Unterzahl verteidigen mussten, nachdem Hults wegen Spielverzögerung auf die Strafbank geschickt wurde: 68 Sekunden vor der Schlusssirene fand Turnbull mit einem Schuss ins Kreuzeck den Ausgleich. Das Spiel wurde im Penaltyschießen entschieden, in dem Misley den entscheidenden Treffer erzielte und Asiago den Sieg und den dritten Platz bescherte.

Frank und seine Teamkollegen werden am Donnerstag, den 5. September, um 20:00 Uhr in der Sparkasse Arena gegen den HC TIWAG Innsbruck zu einem Freundschaftsspiel antreten.

HCB Südtirol Alperia – Asiago Hockey 3 – 4 SO [1-1; 0-0; 2-2; 0-1]

Tore: 12:03 Nick Moutrey PP1 (0-1); 18:26 Dustin Gazley (1-1); 43:30 Giordano Finoro (2-1); 45:06 Giordano Finoro PP1 (3-1); 51:49 Nick Saracino PP1 (3-2); 58:52 Carter Turnbull PP1 (3-3); Entscheidender Penalty: Bryce Misley

Schiedsrichter: Moschen, Piras / Abeltino, Cristeli

Zuschauer: 1.102

Spielbericht HK Spisska Nova Ves – HC Kosice 6 – 7 [1-3; 5-2; 0-2]

Tore: 01:12 Joona Jääskeläinen PP1 (0-1); 08:49 Patrik Stevuliak PP1 (1-1); 11:54 Matus Havrila PP1 (1-2); 17:23 Brett Pollock (1-3); 20:28 Branislav Rapac PP1 (2-3); 21:19 Brett Pollock (2-4); 25:27 Zach Andrusiak PP1 (3-4); 29:10 Filip Krivosik (3-5); 31:47 Jurai Majdan (4-5); 33:39 Zach Andrusiak (5-5); 39:06 Jurai Valach (6-5); 40:54 Joona Jääskeläinen (6-6); 45:16 Josh Teves (6-7)

Endergebnis des Südtirol Summer Classic by Sparkasse:

HC Kosice (SVK)

Spisska Nova Ves (SVK)

Asiago Hockey (ITA)

HCB Südtirol Alperia (ITA)