HCB: Letztes Testspiel vor Start der Champions Hockey League am Dienstag gegen Gröden

Bozen/Wolkenstein – Die Vorsaison des HCB Südtirol Alperia neigt sich langsam dem Ende zu. Nach den Spielen gegen Meran, Rittner Buam und ERC Ingolstadt beenden die Foxes ihre Preseason morgenmit dem Match gegen den HC Gröden (AlpsHL) im Pranives Stadion von Wolkenstein. Spielbeginn ist um 20.30 Uhr.

Coach Doug Mason kann mit der Rückkehr der Nationalspieler, die letzte Woche in Riga im Einsatz waren, rechnen. Über einen eventuellen Einsatz von Justin Fazio, Alex Trivellato, Domenic Alberga, Daniel Frank, Luca Frigo und Angelo Miceli wird erst am morgigen Vormittag entschieden. Vielleicht könnte auch der amerikanische Verteidiger Keegan Lowe, der heute in der Talferstadt eingetroffen ist, sein Debüt geben, sicher mit dabei sein werden hingegen Marco Insam und Simon Pitschieler, die in den bisherigen Testspielen geschont wurden.

Die Mannschaft wird dann am Mittwoch nach Polen aufbrechen, wo sie am Freitag, 3. September, um 18.00 Uhr das erste Match im Rahmen der Champions Hockey League gegen den JKH GKS Jastrzębie bestreiten wird. Am Tag darauf übersiedeln die Weißroten nach Norwegen: das Spiel gegen Frisk Asker findet dann am Sonntag, 5. September, mit Spielbeginn um 16,00 Uhr statt.

Das Spiel wird auch direkt über Streaming gegen Bezahlung auf valcome.tv übertragen.