HCB sucht den Ausgleich in der Finalserie

Bozen – Nach der Niederlage auf eigenen Eis in Spiel drei, liegt der HCB Südtirol Alperia in der Finalserie gegen den EC Red Bull Salzburg mit 1:2 zurück. Keine neue Situation für die Füchse, nachdem man sich bereits im Viertelfinale gegen Linz nach einem 1:2 Rückstand zurückkämpfen musste und auch 2018 lagen die Rot-Weißen in der Finalserie gegen die Red Bulls nach fünf Spielen mit 2:3 zurück.

Morgen, Freitag, 14. April um 19.30 Uhr, sind die Füchse erneut in der Eisarena von Salzburg im Einsatz und werden versuchen, die Serie auszugleichen und damit den Heimvorteil zurückzuerobern. Es wird eine in allen Belangen fehlerfreie Leistung nötig sein, um die in den aktuellen Playoffs noch ungebrochene Festung der Bullen einzunehmen. Die Foxes müssen sich vor allem in der Offensive steigern: in den bisherigen Finalspielen konnten in 180 Spielminuten lediglich zwei Tore erzielt werden. Wie in Spiel zwei kann die Mannschaft auch in diesem vierten Aufeinandertreffen auf die Unterstützung von rund 200 Fans zählen, die sich morgen von der Südtiroler Landeshauptstadt aus auf den Weg in die Mozartstadt machen werden.

Trainer Glen Hanlon kann auf die gleichen Spieler wie in Spiel drei zählen. Das Spiel wird live im TV auf VB33 für die Zuschauer in Trentino-Südtirol, sowie im Streaming auf Puls4 übertragen. Außerdem wird ein Public Viewing im H1 Eventspace der Bozner Messe organisiert.

Die Tickets für Spiel fünf, das am Sonntag, den 16. April um 17.30 Uhr in der Sparkassen-Arena stattfindet, sind online bereits im Verkauf. Der Kartenvorverkauf im Stadion findet heute und morgen von 17.00 bis 19.00 Uhr an den Kassen und am Samstag von 11.00 bis 13.00 Uhr in der Geschäftsstelle statt. Am Spieltag selbst sind die Kassen von 11.00 bis 13.00 Uhr und ab 14.30 Uhr geöffnet.