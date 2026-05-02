Heidenheim verpasst die Sensation in München nur knapp

Von: apa

Die TSG Hoffenheim von Trainer Christian Ilzer und Sportchef Andreas Schicker hat im Rennen um die Champions League einen späten Dämpfer kassiert. Im direkten Duell um Platz vier in der Bundesliga rettete Stuttgart in letzter Minute in Unterzahl ein 3:3. Mit demselben Ergebnis endete die Partie des Ersten gegen den Letzten in München: Heidenheim verpasste gegen den rotierenden FC Bayern nur ganz knapp die Sensation. Der Meister glich in Minute 100 aus.

Hoffenheim machte vor dem Spiel die Vertragsverlängerung mit Andrej Kramaric offiziell. Der Torjäger schrieb mit einem Doppelpack (8., 49.) scheinbar die perfekte Geschichte dazu. Der Kroate hält nun bei 14 Saisontoren und gesamt 140 für Hoffenheim. Der mit einem Premier-League-Wechsel in Verbindung gebrachte Shootingstar Bazoumana Touré traf ebenfalls (24.) und bereitete den zweiten Streich von Kramaric vor.

Chris Führich (20.) und Ermedin Demirovic (64.) scorten für Stuttgart, die auch in Unterzahl nicht aufsteckten. Für Atakan Karazor war die Partie nach einem Tritt auf die Achillessehne von Fisnik Asllani verfrüht zu Ende (69.). Hoffenheim ließ Matchbälle aus und Tiago Tomas staubte in der 95. Minute zum 3:3 zweier nun weiter punktgleichen Mannschaften ab. Hoffenheim hat mit Partien gegen die formschwachen Teams aus Bremen und Mönchengladbach das leichtere Restprogramm. Stuttgart trifft auf Leverkusen und Frankfurt.

Bayern sprangen zweiter Saisonniederlage wieder von der Schaufel

Die Bayern waren vor dem Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain wie schon in Mainz (4:3 nach 0:3) im Schongang unterwegs. Budu Zivzivadze (22.) und Eren Dinkci (31.) ließen den krassen Außenseiter mit ihren Toren von der Sensation träumen. Leon Goretzka verkürzte mit einem direkt verwandelten Freistoß noch vor der Pause auf 1:2 (44.). Mit Wiederbeginn standen auch Michael Olise, Luis Diaz, Harry Kane und Joshua Kimmich gemeinsam mit dem erst links, dann rechts spielenden ÖFB-Legionär Konrad Laimer am Platz.

Olise bereitete das 2:2 von Goretzka vor (57.), die Bayern ließen Chancen auf die Führung aus. Zivzivadze war von Olise nicht zu stoppen und überwand auch Jonas Urbig mit einem sehenswerten Schlenzer (76.). Als alle bereits mit Bayerns zweiter Saisonniederlage rechneten, kullerte der Ball nach einem Olise-Schuss an die Stange vom Rücken des Heidenheim-Goalies Diant Ramaj über die Linie. Punkten die erst am Sonntag spielenden Konkurrenten Wolfsburg (25/in Freiburg) und St. Pauli (26/gegen Mainz) voll, ist die Restchance für Heidenheim nur noch minimal.

Schmid mit Tor, Gregoritsch mit Vorlage

Augsburg jubelte wieder einmal gegen einen Lieblingsgegner. Michael Gregoritsch bereitete das 1:0 von Doppelpacker Anton Kade (24., 45.+3) per Lochpass vor. Bremen enttäuschte in vielen Belangen. Romano Schmid ließ Werder mit dem Anschlusstreffer hoffen (64.). Augsburg-Keeper Finn Dahmen schaute beim vierten Saisontor des ÖFB-Teamspielers nicht gut aus, der Schuss war nicht sonderlich platziert. Nach einer Ecke war Augsburgs Zwei-Tore-Vorsprung allerdings rasch wieder hergestellt.

In Frankfurt hatte der HSV mehr vom Spiel, Fabio Vieira traf die Latte, in Führung ging der Gegner. Can Uzun schoss die Eintracht in Front (48.). Die Hamburger allerdings drehten die Partie zum ersten Sieg in Frankfurt seit 2010. Albert Grönbäk (51.) und Vieira (59.) trafen. Union Berlin punktete beim 2:2 gegen den 1. FC Köln in der dritten Partie unter Trainerin Marie-Louise Eta erstmals. Der Hauptstadtclub machte dabei einen 0:2-Rückstand wett.