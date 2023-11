Heimerfolg gegen Perugia

Eppan – Die FCS-Damen holten im Rahmen des 9. Spieltags der nationalen Serie C einen souveränen 4:0-Erfolg im heimischen FCS Center gegen Schlusslicht Perugia. Damit kehren die “Weißroten” nach dem 1:1-Remis vergangene Woche im Spitzenspiel bei Venezia wieder auf die Siegesstraße zurück.

Unter der Leitung von Mister Marco Castellaneta gingen die FCS-Damen in Spielminute 34 in Führung: Prearo setzte mit einem starken Ball in die Tiefe Markart in Szene, welche wiederum ins Zentrum zu Pföstl legte, die das Spielgerät über die Linie drückte. Die “Weißroten” erhöhten gegen Mitte der zweiten Hälfte auf 2:0 – Bielak wurde auf rechts angespielt, ließ eine Gegenspielerin aussteigen und traf mit einem präzisen wie potenten Schuss ins kurze Eck. Nur fünf Minuten später die Entscheidung, einen Eckstoß von Prearo verwertete Pföstl per Kopf zum 3:0, ehe in der Schlussphase Prearo selbst, nach einem hohen Ballgewinn und einer anschließenden Parade von Perugia-Torhüterin Cerasa bei ihrem ersten Abschluss, per Abstauber den 4:0-Endstand markierte.