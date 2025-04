Heimsiege beim 2horn Downhill & Speed Südtirol Cup

Von: luk

Jochgrimm – Die Südtiroler Weltcup-Athleten Nicol Delago und Christof Innerhofer haben dem 2horn Downhill & Speed Südtirol Cup im Skigebiet Jochgrimm ihren Stempel aufgedrückt. Die beiden Abfahrtsspezialisten erzielten am Samstag auf der „Schwarzhorn-Piste“ die Bestzeit.

Die Startliste der 17. Ausgabe des 2horn Downhill & Speed Südtirol Cups war gespickt mit klingenden Namen aus dem Skiweltcup, wie Nicol Delago, Verena Stuffer, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Werner Heel und Norbert Holzknecht (AUT). Trotz der frühlingshaften Temperaturen hatte das Pistenkommando vom Skiclub Auer eine perfekte Rennstrecke für alle 200 Starter zustande gebracht. „Ich glaube wir hatten für alle rund 200 Starter faire Bedingungen. Es war eine rundum gelungene 2horn-Premiere für mich“, sagt die neue Präsidentin des Skiclubs Auer, Marion Darocca, die heuer erstmals OK-Chefin der 2horn Abfahrt war.

Delago räumt ab

Bei den Damen sicherte sich Nicol Delago in 43,67 Sekunden die Tagesbestzeit, während sich Verena Stuffer in 45,19 Sekunden den Sieg in ihrer Kategorie holte. Für Nicol Delago ist es der zweite 2horn-Sieg nach 2023, im Vorjahr gewann ihre Schwester Nadia. „Ich hatte bei der Einfahrt in den Steilhang leichte Probleme und wurde kurz aus der Hocke gerissen. Die Piste ist einfach, aber es ist nicht einfach, hier zu gewinnen“, sagt Nicol Delago zu ihrer Siegesfahrt.

Premierensieg für Innerhofer

Der Gaiser Christof Innerhofer hat die Siegesserie des früheren ÖSV-Abfahrers Norbert Holzknecht (Grinzens/Tirol) bei der 2horn beendet. Mit einer Zeit von 42,05 Sekunden lag Innerhofer im Ziel um 0,05 Sekunden vor dem Österreicher, der mit insgesamt acht Titeln Rekordsieger auf Jochgrimm ist. Für Innerhofer ist es der erste Sieg, bei seinem ersten Start 2011 wurde er Zweiter. „Hier ist schwierig zu gewinnen, das hier ist immer eine Materialschlacht. Daher bin ich froh, dass mir der Sieg gelungen ist“, sagt der Premierensieger. Werner Heel (42,84) wurde in seiner Kategorie hinter Holzknecht Zweiter, und Florian Schieder (42,92) landete in seiner Kategorie auf Rang drei, hinter Hannes Schranzhofer (42,63/ASV Gsiesertal) und Emanuel Lamp (42,74/ASV Gsiesertal).

Höchstgeschwindigkeit über 124 km/h

Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 124,352 km/h gewann Christoph Kompatscher (Team No Name) den Speed Cup. Nicol Delago gewann mit einer Höchstgeschwindigkeit von 117,264 km/h den Speed Cup bei den Damen. Der Preis für diese Spezialwertung ist ein Besuch bei Ferrari in Maranello samt Fahrtraining, zur Verfügung gestellt von Horizon Automotiv in Bozen, bzw. sein maßgeschneidertes Skioutfit von One More.

In der Teamwertung setzte sich No Name (3.35,78 Minuten) mit Verena Stuffer, Christof Innerhofer, Christoph Kompatscher, Werner Heel und Florian Schieder durch, vor dem ASC Gsiesertal (3.39,29) mit Emily Schranzhofer, Hannes Schranzhofer, Emanuel Lamp, Raphael Palla und Felix Braun, auf Platz drei One More (3.40,67) mit Nicol Delago, David Runggaldier, Norbert Delago, Elmar Stimpfl und Günther Perathoner.

Die kompletten Ergebnisse finden Sie online unter www.2horn.it