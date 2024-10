Herbe weißrote Pleite in Kalabrien

Von: ka

Bozen/Catanzaro – Im Rahmen des 10. Spieltags muss sich die Formation von Mister Valente den Calabresi im Stadio „Nicola Ceravolo“ beugen: Pontisso (5.) und Iemmello (24., 41.) treffen in Hälfte eins.

Der FC Südtirol muss sich der US Catanzaro 1929 im Rahmen des 10. Spieltags der Serie BKT 2024/25 im Stadio „Nicola Ceravolo“ mit 0:3 (0:3) geschlagen geben. Die Formation unter der Leitung von Mister Federico Valente präsentiert sich in Kalabrien deutlich ersatzgeschwächt: neben den verletzten Tait, Mallamo, El Kaouakibi, Cagnano und dem gesperrten Kurtic musste der Übungsleiter der Weißroten auch noch auf Stammkeeper Giacomo Poluzzi verzichten, der im Abschlusstraining wegen einer Unterschenkelverletzung Forfait geben musste. Es war der erste verletzungsbedingte Ausfall von Poluzzi in seiner Zeit beim FCS – somit kam es zum Debüt des 23-jährigen Drago in der Serie B. Die Partie in Kalabrien wird in der ersten Halbzeit zugunsten der Giallorossi entschieden: in Minute 5 drückt Pontisso den Ball per Kopf aus kürzester Distanz über die Linie, ehe Iemmello per sehenswertem Volley ins lange rechte Eck (24.) sowie vom Elfmeterpunkt per Doppelpack den Endstand bereits vor dem Seitenwechsel markiert (41.).

DER SPIELBERICHT IM DETAIL MIT ALLEN NENNENSWERTEN AKTIONEN

Die Gastgeber in rot und gelb stoßen an und gehen mit der ersten Torchance der Partie sogleich in Führung: eine Freistoßflanke aus dem linken Halbfeld kommt an den zweiten Pfosten, wo sich Bonini energisch gegen Masiello durchsetzt und per Kopf das Leder zurück ins Zentrum legt, wo Pontisso aus kürzester Distanz im Fünfmeterraum zum 0:1 aus der Sicht der Weißroten einköpft (5.). Die Gäste reagieren in Minute 13 zum ersten Mal: Casiraghi mit der Flanke von der linken Seite in die Mitte, wo sich Odogwu im Zweikampf gegen Bonini behaupten kann, jedoch aus rund fünf Metern knapp rechts vorbeiköpft. Wenig später ist es Molina, der in der gegnerischen Hälfte den Ball gewinnt – und dann geht es schnell: Odogwu setzt Praszelik in Szene, dieser legt seinen Flachschuss von der Strafraumgrenze minimal links am Catanzaro-Gehäuse vorbei (22.).

Im Gegenzug erhöhen die Giallorossi auf 2:0 – Pontisso spielt von links in den Rückraum zu Iemmello, der sich das Leder mit seinem ersten Kontakt hochlupft und anschließend mit einem sehenswerten Vollspann-Volley unhaltbar für Drago ins lange rechte Eck trifft (24.). Der FCS nun etwas angeknockt, jedoch um eine Reaktion bemüht: in Minute 32 zielt der aufgerückte Kofler links in der Box der Gastgeber zu hoch, kurz darauf wird ein Odogwu-Kopfstoß nach weicher Casiraghi-Flanke von rechts von einem Verteidiger zur Ecke abgefälscht (38.). In der 40. Minute entscheidet der Unparteiische auf Elfmeter für Catanzaro: Drago möchte einen Ball knapp links außerhalb seines Strafraums in selbigen befördern, um das Spielgerät dort aufzunehmen, ehe Coulibaly mit voller Wucht angelaufen kommt, in der Box vom FCS-Keeper leicht getroffen wird und zu Boden geht – den Strafstoß verwandelt der beim Schuss noch leicht wegrutschende Iemmello unhaltbar im linken oberen Eck zum 3:0 (41.). Mit besagtem Zwischenstand geht es in die Halbzeitpause.

Mister Valente bringt zur Pause in Merkaj einen Stürmer für Mittelfeldakteur Praszelik. In der zweiten Spielhälfte plätschert die Partie eine Weile vor sich hin, bis Scognamillo in der eigenen Box zur Grätsche gegen Crespi ausholt und ein Elfmeterpfiff ertönt (66.): Merkaj legt sich bereits den Ball zurecht, allerdings schaltet sich der VAR ein, der offenbart, dass Scognamillo, bevor er Crespi trifft, mit seinem rechten Fuß tatsächlich den Ball gespielt hat. Der Strafstoß wird einkassiert (69.). Die Weißroten stecken jedoch noch nicht auf: Masiello schlägt aus dem linken Halbfeld eine gefährliche Flanke vor das Tor der Giallorossi, Pigliacelli antizipiert mit seinen Fingerspitzen in extremis Crespi und klärt zur Ecke (74.). Wenig später möchte Crespi den weit vor seinem Tor stehenden Pigliacelli per Weitschuss aus rund 40 Metern überraschen, legt diesen jedoch vorbei (78.). In der Schlussphase prüft Iemmello mit drei Weitschüssen Drago im Tor der Weißroten, letzterer bleibt jedoch stets der Sieger (84., 87., 90 + 5.).

US CATANZARO 1929 – FC SÜDTIROL 3:0 (3:0)

US CATANZARO 1929 (3-5-2): 22 Pigliacelli; 6 Bonini, 14 Scognamillo, 23 Brighenti; 70 D’Alessandro (54. 24 Pagano), 20 Pontisso (54. 84 Cassandro), 10 Petriccione (30. 80 Coulibaly), 21 Pompetti, 92 Situm (69. 27 Ceresoli); 9 Iemmello, 19 La Mantia (69. 90 Pittarello)

Auf der Ersatzbank: 1 Dini, 3 Turicchia, 4 Antonini, 8 Koutsoupias, 17 Brignola, 28 Biasci, 29 Seck, 45 Buso

Trainer: Salvatore Accursi (ersetzt den gesperrten Fabio Caserta)

FC SÜDTIROL (3-4-2-1): 12 Drago; 5 Masiello, 19 Pietrangeli, 28 Kofler; 24. S. Davi (76. 68 Vimercati), 4 Arrigoni, 99 Praszelik (46. Merkaj), 79 Molina (81. 6 Martini); 7 Rover, 17 Casiraghi ©️ (64. 11 Zedadka); 90 Odogwu (64. 9 Crespi)

Auf der Ersatzbank: 29 Arlanch, 62 Theiner, 14 F. Davi, 23 Ceppitelli, 30 Giorgini

Trainer: Federico Valente

SCHIEDSRICHTER: Alberto Santoro (Messina) | Die Assistenten: Gaetano Massara (Reggio Calabria) & Stefano Galimberti (Seregno) | Vierter Offizieller: Giuseppe Vingo (Pisa)

VAR: Niccolò Baroni (Florenz) | AVAR: Rodolfo Di Vuolo (Castellammare di Stabia)

TORE: 1:0 Pontisso (5.), 2:0 Iemmello (24.), 3:0 Iemmello (Foulelfmeter, 41.)

DISZIPLINARISCHE MAßNAHMEN: Gelbe Karten: Rover (FCS | 44.), La Mantia (USC | 45 + 2.), Masiello (FCS | 90 + 1.)

ANMERKUNGEN: heiterer Nachmittag, Temperaturen um 20°C, großteils sonnig, Rasen in diskretem Zustand. Eckenverhältnis: 0-8 (0-3) | Nachspielzeit: 2min + 5min