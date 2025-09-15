Aktuelle Seite: Home > Sport > HERO Südtirol Dolomites bewirbt sich um Mountainbike-WM 2030
An WM 2015 anknüpfen

HERO Südtirol Dolomites bewirbt sich um Mountainbike-WM 2030

Montag, 15. September 2025 | 16:40 Uhr
Hero 25_06_hero__HW84740
©wisthaler.com 
Von: luk

Der HERO Südtirol Dolomites hat offiziell seine Kandidatur für die Austragung der UCI Marathon-Weltmeisterschaften 2030 bekanntgegeben. Damit will das Organisationskomitee an die erfolgreiche Austragung der WM 2015 anknüpfen, die den Dolomiten internationale Sichtbarkeit als Mountainbike-Destination verschaffte.

CEO und Gründer Gerhard Vanzi sieht in der Bewerbung auch eine symbolische Bedeutung: 2030 feiert der HERO sein 20-jähriges Bestehen. „Es wäre fantastisch, die WM wieder in die Dolomiten zu holen. Die Titelkämpfe 2015 haben Mountainbiken und Sommertourismus in der Region stark vorangebracht“, so Vanzi.

Jährlich nehmen über 3.000 Athletinnen und Athleten aus mehr als 40 Ländern am HERO teil, der als härtester Mountainbike-Marathon der Welt gilt. Unterstützt wird die Bewerbung von den lokalen Tourismusorganisationen, den Gemeindeverwaltungen, der Provinz Bozen sowie dem Italienischen Radsportverband.

Die Entscheidung über den WM-Austragungsort fällt am 25. September 2025 beim UCI-Kongress in Kigali (Ruanda).

Bezirk: Salten/Schlern

