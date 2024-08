Heute Abend Stabhochsprung-Meeting in Lana

Von: mk

Lana – Ganz kurzfristig wurde für den heutigen Freitag ein Stabhochsprung-Meeting in Lana organisiert. Nur eingeladen Athleten sind mit dabei, los geht es um 18.00 Uhr.

Im Fokus stehen vor allem die beiden heimischen Stabhochsprung-Asse Nathalie Kofler und Nicolò Fusaro. Die 23-jährige Lokalmatadorin wird versuchen, ihren eigenen Landesrekord von 4.21 m zu verbessern. Diese Marke überquerte Kofler vor drei Jahren ausgerechnet in Lana, heute will die SVL-Athletin diese noch einmal nach oben schrauben. Gemeldet sind auch die „Azzurre“ Giada Pozzato (4.30 m) und Sofia Beda (3.15) sowie die Innsbruckerin Magdalena Rauter (4.20).

Auch Fusaro peilt eine neue Bestmarke an. Der 24-jährige Bozner vom Athletic Club 96 hat in seiner Karriere schon 5.26 m übersprungen und möchte das heute in Lana noch einmal toppen. Fünf Mal hat Fusaro in dieser Saison die Fünf-Meter-Marke geknackt, sein bestes Ergebnis waren 5.15 m am 7. Juli in Novellara. Im 14-köpfigegen Herren-Aufgebot stehen neben Fusaro mit Teamkollege Manfred Menz (4.45 m) sowie Lana-Talent Frederic Schöpf und Jakob Niederfriniger vom LAC Vinschgau auch drei weitere einheimische Athleten im Einsatz.