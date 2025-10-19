Hörl gewinnt in Hinzenbach vor Tschofenig

Von: apa

Nach Rang zwei und drei am Vortag haben Österreichs Skispringer am Sonntag beim Sommer-Grand-Prix-Bewerb in Hinzenbach einen Doppelsieg gefeiert. Jan Hörl gewann mit Weiten von 93 und 89,5 Metern exakt sechs Zähler vor Österreichs “Sportler des Jahres” Daniel Tschofenig. Dritter wurde der Japaner Ryoyu Kobayashi, weitere 0,2 Punkte zurück. Ebenfalls in den Top Ten: Stephan Embacher und Stefan Kraft mit den Rängen fünf und acht.

“War wieder ein cooles Wochenende. Es hat noch nicht ganz für den Sieg gereicht, aber die Form stimmt”, sagte Tschofenig. “Ich bin megahappy, heute war mein Tag”, erklärte Hörl nach seinem ersten Hinzenbach-Sieg im ORF-TV-Interview. Für ihn könnte der Weltcup schon kommende Woche beginnen, aber es stehen für das ÖSV-Team noch zwei Kurse in Innsbruck und Garmisch-Partenkirchen an. Die Olympiasaison beginnt am 20. November in Lillehammer.