Hörl/Horst in Wien weiter – Klingers im Viertelfinale out

Von: apa

Julian Hörl und Alexander Horst haben beim Elite-16-Turnier am Wiener Heumarkt den Sprung in die Zwischenrunde geschafft. Das rot-weiß-rote Olympia-Duo besiegte am Freitagnachmittag im finalen Gruppenspiel die Australier Mark Nicolaidis/Izac Carracher mit 2:0 (19,16) und qualifizierte sich nach zwei Niederlagen am Vortrag als Dritter für die K.o.-Phase. Nach einer Unwetterunterbrechung schieden Dorina und Ronja Klinger im Viertelfinale aus. Es blieb Platz fünf als Trost.

Das ursprünglich für 17.00 Uhr angesetzte Viertelfinale der beiden Schwestern startete mit dreistündiger Verspätung. Der Center Court wurde zwischenzeitlich geräumt, war beim Aufschlag der Klingers gegen das deutsche Duo Svenja Müller/Cinja Tillmann aber dennoch wieder fast voll. Es setzte eine 0:2-Niederlage (-16,-19) aus österreichischer Sicht. Nach einem ausgeglichenen Beginn zogen die Kontrahentinnen Mitte des Satzes auf 16:11 davon. Im zweiten Satz gingen beim Stand von 12:13 zwei umkämpfte Ballwechsel an die Deutschen. Das brachte die Vorentscheidung.

In der Zwischenrunde am Freitagvormittag bezwangen die stark aufspielenden Klingers die Angstgegnerinnen Daniela Alvaraz/Tania Moreno aus Spanien in einem Dreisatz-Krimi. Zuvor war dem ÖVV-Duo in fünf Duellen mit den Vize-Europameisterinnen kein Sieg geglückt.

Hörl/Horst starteten exzellent in das alles entscheidende Gruppenspiel. Auch dank dreier Asse vom 41-jährigen Routinier Horst zogen die Österreicher auf fünf Punkte Vorsprung davon. Die Australier kämpften sich nochmals auf 19:19 heran, zwei weitere Punkte sicherten dem ÖVV-Duo die Satzführung. Auch im zweiten Satz erwischten Hörl/Horst einen Start nach Maß (8:3), verspielten die Führung aber leichtfertig. Im Finish legten die beiden wieder zu, Hörl beendete die Partie mit einem Block.

Nach dem Spiel bedankten sich die Sieger für die Unterstützung am prall gefüllten, stimmungsvollen Center Court. “Ihr seid die allergeilsten. Ich bin im zweiten Satz ein bisserl eingegangen, aber ihr habt mich bis zum Ende gepusht”, sagte Hörl, der vor allem im Side-out und Blockspiel stark agierte. Routinier Horst zeigte sich im Vergleich zu den ersten beiden Gruppenspiele ebenfalls stark verbessert und schloss sich dem Dank in Richtung Zuschauer an: “Ihr macht dieses Turnier zum besten der Welt. Vielen, vielen Dank.”

Am Samstag kommen die beiden zumindest noch einmal in den Genuss eines vollen Center Courts, wenn sie gegen die US-Amerikaner Miles Partain/Andy Benesh um den Einzug ins Viertelfinale spielen.