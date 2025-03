Hörl und Kraft für Mixed-Team-Bewerb nominiert

Von: apa

Jan Hörl und Stefan Kraft sind am Dienstag nach den ersten Trainingssprüngen auf der Großschanze für das Mixed-Team bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim nominiert worden. Tourneesieger Daniel Tschofenig muss trotz guter Trainingsresultate bei der zweiten Medaillenentscheidung für die ÖSV-Adler zuschauen. Das Quartett der rot-weiß-roten Skispringer für den Bewerb am Mittwoch (16.00 Uhr/live ORF 1) komplettieren Eva Pinkelnig und Jacqueline Seifriedsberger.

Hörl nahm seine gute Form mit und gewann die ersten beiden Trainings, den dritten Sprung ließ der Bronzemedaillengewinner von der Normalschanze auch aufgrund der anstehenden Medaillenübergabe im Stadtzentrum aus. Kraft war im zweiten Training um 0,1 Punkte schlechter als Hörl, außerdem belegte der dreifache Einzelweltmeister den dritten und achten Rang. Für Tschofenig, auf der Normalschanze nur 21., bleibt trotz der Plätze zwei, vier und sieben nur die Zuschauerrolle.