“Hoffe, dass kein Athlet so behandelt wird, wie ich es wurde“

Kalch – An diesem Montag, 8. Juli startet Alex Schwazer in ein neues Leben. Es ist Tag eins nach Ablauf seiner achtjährigen Sperre und zugleich das Ende einer ganz dunklen Zeit, die ihn selbst in seiner Rolle als Familienvater eingeschränkt hat.

Alex Schwazer ist (sportlich) ein freier Mann. Nach acht Jahren voller Rückschläge, Gerichtsverfahren und verpuffenden Hoffnungen ist die zweite Dopingsperre des ehemaligen Weltklasse-Leichtathleten abgelaufen. „Heute endet diese ungerechte Sperre“, schrieb Schwazer am Sonntag auf seinen Social-Media-Kanälen und fügte hinzu: „Ich hoffe, dass kein Athlet so behandelt wird, wie ich es die vergangenen acht Jahre wurde.“

