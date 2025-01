Hoffenheim rettet im Finish Heim-2:2 gegen Frankfurt

Von: apa

Die TSG 1899 Hoffenheim hat am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga praktisch in letzter Sekunde einen Punkt gerettet. Das von Christian Ilzer gecoachte Team erreichte dank eines Tores von Adam Hlozek (95.) daheim gegen Eintracht Frankfurt ein 2:2 und hat nun vier Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Davor hatten Gift Orban (65.) beziehungsweise Hugo Ekitike (26./Elfmeter, 71.) getroffen.

Bei den Gastgebern fehlte der erkrankte Alexander Prass, Florian Micheler saß auf der Bank. Ilzers Pflichtspiel-Bilanz steht seit seinem Amtsantritt Ende November des Vorjahres bei sieben Niederlagen, drei Unentschieden und zwei Siegen.