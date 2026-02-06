Aktuelle Seite: Home > Sport > Hoher Besuch vor Olympia in Ridnaun
Gesamtweltcupführende Lou Jeanmonnot in Ridnaun

Hoher Besuch vor Olympia in Ridnaun

Freitag, 06. Februar 2026 | 19:54 Uhr
Privat / Lou Jeanmonnot
Von: ka

Ridnaun – Die Olympischen Winterspiele 2026 Mailand-Cortina werden am heutigen Freitag eröffnet. In den vergangenen Tagen und Wochen haben sich die Sportlerinnen und Sportler dafür emsig vorbereitet. Auch im Biathlonzentrum Maiern in Ridnaun nutzten Skijägerinnen und Skijäger die Anlage als Trainingsstätte. Und es waren auch einige große Namen dort, wie etwa die französische Gesamtweltcupführende Lou Jeanmonnot.

Privat / Lou Jeanmonnot

Ridnaun ist von Antholz nicht weit entfernt und hat sich deshalb als Vorbereitungszentrum für Antholz von selbst empfohlen. Außerdem kann man sich dort auch für die Höhenlage der Südtirol Arena in Antholz vorbereiten. Das Olympiastadion liegt auf einer Meereshöhe von 1600 Metern, das Ridnauner Biathlonzentrum in Maiern auf fast 1400 Metern über dem Meeresspiegel.

Privat / Lou Jeanmonnot

So kamen auch zahlreiche Olympionikinnen und Olympioniken ins Ridnauntal und trainierten in den vergangenen Wochen fleißig auf den Loipen und der Schießanlage. Angeführt wurden sie von einer Französin, die allein mit ihren Trainern ins Wipptal reiste: Keine geringere als die derzeitige Gesamtweltcupführende Lou Jeanmonnot nutzte die Anlage in Ridnaun. Bei den Olympischen Winterspielen in Antholz zählt sie zweifelsohne zu den heißesten Medaillenkandidatinnen.

Privat / Lou Jeanmonnot

Auch einige andere Biathletinnen und Biathleten in Ridnaun

Neben Jeanmonnot waren auch zahlreiche andere Nationen in Ridnaun zu Gast und bereiteten sich für das Highlight der Biathlon-Saison 2025/26 vor. So befanden sich die vollständigen Nationalmannschaften von den USA, mit Topstar Campbell Wright, von der Schweiz und von der Ukraine für ein Trainingslager im Biathlonzentrum Maiern. Außerdem waren auch einzelne Athletinnen und Athleten von China, Großbritannien, Kasachstan, Litauen und von der Slowakei für einige Zeit im Seitental im Norden Südtirols. Besonders große Freude bereitete den Ridnaunern die Anwesenheit von Patrick Braunhofer: Der 27-Jährige nutzte die Gegebenheiten in seiner Heimatgemeinde für eine individuelle Vorbereitung auf die Winterspiele, bei denen er Teil des italienischen Biathlon-Aufgebots sein wird.

Bezirk: Wipptal

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

