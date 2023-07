Holzners Poker-Märchen ist vorbei

Las Vegas/Tscherms – Das Poker-Märchen von Daniel Holzner aus Tscherms ist zu Ende. In der europäischen Nacht auf Montag fand in Las Vegas der Final Table der World Series of Poker statt. Der Südtiroler saß dabei mit am Tisch, berichtet SportNews.bz.

Sensationell ist: Holzner schaffte es beim wichtigsten Pokerturnier der Welt in die letzte Runde. 900.000 Dollar waren ihm damit sicher.

Im Finale war dann aber relativ schnell Schluss. Der Südtiroler war der erste Spieler, der die Segel streichen musste. Die Poker-WM, die zu Beginn von mehr als 10.000 Spielern in Angriff genommen wurde, beendete er als herausragender Neunter.

Holzner bringt damit rund 802.000 Euro mit nach Hause. Wie er gegenüber SportNews.it verriet, wird er allerdings rund die Hälfte davon als Steuer an den Staat abtreten müssen. Holzner ist erst der vierte Pokerspieler aus Italien, der bei der World Series of Poker an einem Final Table saß.

Derzeit sind in Las Vegas noch drei Spieler im Rennen, die allesamt aus den USA stammen. Steven Jones, Daniel Weinmann und Adam Walton kämpfen am Montag ab 19.00 Uhr (MESZ) weiter um den Titel.