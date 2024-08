Hudson muss um Speerwurf-Finalqualifikation bangen

Von: apa

Speerwurf-Europameisterin Victoria Hudson wird den Einzug in das Olympia-Finale wohl verfehlen. Die Niederösterreicherin verpasste am Mittwoch in ihrer Gruppe als lediglich Neunte mit 59,69 m die direkte Qualifikation für die Entscheidung klar. Ob sie trotzdem weiterkommt, entscheidet sich nach der zweiten Gruppe (ab 11.50 Uhr) mit mehreren Topathletinnen. Nur die insgesamt besten zwölf bzw. alle mit Würfen über 62 m, in Hudsons Gruppe waren das drei, ziehen ins Finale ein.

Hudson warf im ersten Versuch 59,69 m, ihre beiden anderen blieben ungültig. Im Saisonverlauf hatte sie oftmals deutlich über 60 m geworfen, ihr österreichischer Rekord steht seit Mai bei 66,06 m.