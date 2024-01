IBU Cup Ridnaun: Guigonnat und Botn sind im Sprint nicht zu halten

Ridnaun – Der diesjährige IBU Cup in Ridnaun hat am Mittwoch mit zwei spannenden Sprintwettkämpfen begonnen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und zunächst leicht wolkenverhangenem Himmel setzten sich die Französin Gilonne Guigonnat und der norwegische Top-Favorit Johan-Olav Botn durch.

Gilonne Guigonnat scheint sich auf Südtiroler Schnee wohlzufühlen. Die 25-jährige Französin setzte sich drei Tage nach ihrem Sieg im Verfolgungswettkampf von Martell am Mittwochvormittag auch im Sprint von Ridnaun durch. Am Schießstand fehlerlos gewann Guigonnat mit einer Gesamtzeit von 20.48,7 Minuten und verhinderte damit einen italienischen Heimsieg. Denn mit 5,8 Sekunden Rückstand belegte Sara Scattolo aus Forni Avoltri den zweiten Rang. Auch die Friulanerin hatte alle zehn Scheiben getroffen. Das Podium komplettierte die Norwegerin Ida Lien, die mit der Startnummer 1 für die Richtzeit gesorgt hatte. Mit zwei Schießfehlern büßte sie aufgrund einer exzellenten Laufleistung lediglich 10 Sekunden auf Guigonnat ein.

Anna Andexer (+17,5 Sekunden) belegte als beste Österreicherin Rang vier, unmittelbar dahinter folgte mit Johanna Puff die stärkste Deutsche (+29,0). Punkte gab es auch für die anderen „Azzurre“ Linda Zingerle (34.) und Martina Trabucchi (35.), die mit zwei, bzw. drei „Fahrkarten“ eine noch bessere Platzierung verpassten. Die Trentinerin Fabiana Carpella belegte bei ihrem IBU-Cup-Debüt hingegen den 48. Rang.

Botn wie aus einem Guss

Am frühen Nachmittag kamen dann die 112 eingeschriebenen Biathleten zum Zug. Hier zeigte Johan-Olav Botn nach einem Abstecher in den Weltcup in der vergangenen Woche in Oberhof bei seiner Rückkehr in den IBU Cup groß auf. Fehlerfrei am Schießstand und pfeilschnell auf den Skiern setzte sich der Leader der Gesamtwertung souverän in 23.05,9 Minuten durch. Mit 18 Sekunden Rückstand auf seinen Teamkollegen belegte Mats Oeverby den zweiten Rang. Den dritten Platz erkämpfte sich Danilo Riethmüller aus Deutschland, der ebenfalls alle zehn Scheiben traf und einen norwegischen Dreifacherfolg verhinderte. Denn dahinter folgte ein weiteres Norweger-Paket mit gleich drei Biathleten der skandinavischen Biathlonmacht: Vebjoern Soerum, Martin Nevland und Martin Uldal.

Bester „Azzurro“ war am Mittwoch Daniele Cappellari, der mit einem Schießfehler 1.32,7 Minuten Rückstand auf Botn hatte und auf Rang 12 landete. Nur zwei Positionen dahinter schaffte es Nicola Romanin ins Ziel. Ebenfalls in die Punkteränge gelangten Nicolò Betemps (29.) und der Terlaner Christoph Pircher (32.). Kein Spitzenergebnis schaute für David Zingerle aus Antholz heraus, der gleich sechs Mal danebenschoss. Auch Marco Barale verpasste die Punkteränge deutlich.

Am Donnerstag wird in Ridnaun wieder trainiert, ehe der IBU Cup am Freitag mit zwei äußerst spannenden Massenstarts 60 fortgesetzt wird und am Samstag mit einer Mixed-Staffel, bzw. einer Single-Mixed-Staffel zu Ende geht. Alle Wettkämpfe in Ridnaun werden kostenlos per Livestream übertragen und können hier verfolgt werden: https://eurovisionsport.com/explore/portal_0?name=EBU-Home-Biathlon&headerLabel=biathlon&portalId=EBU-Home-Biathlon

Die Stimmen der Protagonisten vom Mittwoch

Gilonne Guigonnat (FRA/Siegerin): Ich bin sehr zufrieden und freue mich über den nächsten Sieg im IBU Cup. Bei den Wettkämpfen komme ich immer sehr langsam in die Gänge, aber ich weiß, dass ich mich im weiteren Verlauf steigern und zum Schluss richtig Gas geben kann.

Sara Scattolo (ITA/2. Platz): Was soll ich sagen, ich bin überglücklich. Aber nicht unbedingt, weil ich es zum ersten Mal in meiner Karriere im IBU Cup auf das Podium geschafft habe, sondern die Art und Weise, wie ich meinen Wettkampf läuferisch und am Schießstand gestaltet habe! Ob mich der knappe Rückstand ärgert? Nein, absolut nicht. Dieses Podium ist hoffentlich der Ausgangspunkt für mehr.

Johan-Olav Botn (NOR/Sieger): Am meisten freut mich, dass ich zu meiner Schießform zurückgefunden habe, nachdem es beim Weltcup in Oberhof nicht nach Wunsch gelaufen war. Ich habe mit meinem Trainer in den vergangenen Tagen lange analysiert und diskutiert. Wir haben auch eine Umstellung vorgenommen, und zwar habe ich heute beim Liegendschießen von rechts anstatt von links begonnen und es war ein Neustart meines Systems, der gut funktioniert hat.

IBU Cup Ridnaun 2023/24 – Ergebnisse

Sprint Frauen:

1. Gilonne Guigonnat FRA 20.48,7/0

2. Sara Scattolo ITA +5,8/0

3. Ida Lien NOR +10,0/2

4. Anna Andexer AUT +17,5/1

5. Johanna Puff GER +29,0/0

6. Selina Grotian GER +37,0/1

7. Karoline Erdal NOR +40,6/1

8. Anna-Karin Heijdenberg SWE +44,8/0

9. Anna Kryvonos UKR +45,5/0

10. Gro Randby NOR +50,7/0

Sprint Männer:

1. Johan-Olav Botn NOR 23.05,9/0

2. Mats Oeverby NOR +18,0/0

3. Danilo Riethmüller GER +26,4/0

4. Vebjoern Soerum NOR +50,7/1

5. Martin Nevland NOR +52,1/1

6. Martin Uldal NOR +1.02,7/1

7. Valentin Lejeune FRA +1.18,7/0

8. Isak Frey NOR +1.22,0/2

9. Jonni Mukkala FIN +1.25,2/0

10. Darius Lodl GER +1.29,7/0

IBU Cup Ridnaun 2023/24 – Programm:

Donnerstag, 11. Jänner 204

10.00-12.00: Training Frauen

13.00-15.00: Training Männer

Freitag, 12. Jänner 2024

11.00: Massenstart 60 Frauen (12 km)

13.45: Massenstart 60 Männer (15 km)

Samstag, 13. Jänner 2024

10.30: Mixed Staffel

13.30: Single-Mixed-Staffel