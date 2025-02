ICE Hockey League: Paarungen für das Viertelfinale stehen fest

(c) 2025 - Ice Hockey League, EC KAC gegen Graz 99ers. - Bild zeigt: Cedric Lacroix (Pustertal) und Steven Strong (KAC).

Von: ka

Bozen – Nachdem sich Hydro Fehérvár AV19 das letzte Viertelfinal-Ticket sicherte, wurde der Playoff-Pick durchgeführt. Das entscheidende Phase der win2day ICE Hockey League startet bereits am Sonntag.

Viertelfinale 2025:

EC-KAC (1) – HC Pustertal (8)

EC Red Bull Salzburg (2) – Hydro Fehérvár AV19 (7)

HCB Südtirol Alperia (3) – EC iDM Wärmepumpen VSV (6)

Steinbach Black Wings Linz (4) – Moser Medical Graz99ers (5)

Die Duelle im Detail:

EC-KAC (1) – HC Pustertal (8)

Der topgesetzte EC-KAC entschied sich im Viertelfinal-Pick für den HC Pustertal. Nach dem letztjährigen Semifinale, das die Rotjacken mit 4:0 gewannen, ist es die zweite Playoff-Serie zwischen den beiden Teams. In den vier Saisonduellen setzte sich immer das Heimteam durch.

EC Red Bull Salzburg (2) – Hydro Fehérvár AV19 (7)

Der EC Red Bull Salzburg wählte beim Playoff-Pick Hydro Fehérvár AV19 als Gegner aus. Der amtierende Meister gewann alle vier Saisonduelle und gab dabei keinen einzigen Punkt ab. Durch die Niederlage im letzten Aufeinandertreffen vor wenigen Tagen – der letzten Runde des Grunddurchgangs – rutschten die Ungarn sogar aus den Top-6. Zudem entschieden die Red Bulls auch die bisherigen drei Playoff-Serien für sich.

HCB Südtirol Alperia (3) – EC iDM Wärmepumpen VSV (6)

Der HCB Südtirol Alperia hatte noch zwei Möglichkeiten und entschied für den EC iDM Wärmepumpen VSV als Viertelfinal-Gegner. Bozen gewann die ersten drei Aufeinandertreffen in dieser Saison – eines davon im Shootout. Die Villacher schlugen im letzten Duell mit einem Sieg zurück. Bislang gab es zudem zwei Playoff-Serien zwischen diesen beiden Teams, die jeweils an die Bozner gingen.

Steinbach Black Wings Linz (4) – Moser Medical Graz99ers (5)

Das vierte Duell lautet Steinbach Black Wings Linz gegen die Moser Medical Graz99ers. Die bislang einzige Viertelfinal-Serie zwischen diesen beiden Teams ging 2019 an die Steirer. In dieser Spielzeit gewannen beide Teams je zwei Spiele, es setzte sich immer das Heimteam durch – eine Begegnung wurde im Shootout entschieden. PULS 24 zeigt den Serien-Auftakt am Sonntag live.

Viertelfinaltermine im Überblick

Die Viertelfinalserien werden grundsätzlich im gewohnten Sonntag/Dienstag/Freitag-Rhythmus ausgetragen. Eine Ausnahme bildet die Serie mit Beteiligung der Moser Medical Graz99ers, da am 9. März das Grazer Fußball-Derby stattfindet. Aus Sicherheitsgründen lassen die Behörden keine Parallelevents zu. Daher wird diese Serie in einem angepassten Zeitplan gespielt.

Grundsätzliche Viertelfinal-Spieltermine im H/A/H/A/H/A/H-Rhythmus:

Sonntag, 2. März 2025

Dienstag, 4. März 2025

Freitag, 7. März 2025 (Graz99ers-Serie: Donnerstag, 6. März 2025)

Sonntag, 9. März 2025 (Graz99ers-Serie: Samstag, 8. März 2025)

Dienstag, 11. März 2025*

Freitag, 14. März 2025*

Sonntag, 16. März 2025*

*falls notwendig

Wissenswertes zu den Playoffs 2025

Modus: Alle Serien im Viertelfinale, Halbfinale und Finale werden im best-of-7-Format gespielt. Das Team, das als erstes vier Siege erringt, zieht in die nächste Runde ein.

Matchups im Halbfinale:

Das bestplatzierte Team trifft auf das Team mit dem schlechtesten Ranking der Regular Season.

Flexibler Spielplan:

Sollten alle Serien im Viertel- oder Halbfinale nach vier oder fünf Spielen entschieden sein, startet die nächste Runde früher als ursprünglich angesetzt.

Overtime-Regelung in der Postseason:

In der Postseason kommt es bei Gleichstand nach regulärer Spielzeit zu folgender Overtime-Regelung:

Endless Overtime mit “Sudden Death”: Gespielt wird so lange, bis ein Siegestor fällt.

Nicht-Entscheidungsspiele: Nach der ersten kompletten Verlängerung (20 Minuten) wird die Anzahl der Feldspieler auf drei Akteure plus Tormann pro Team reduziert.

Entscheidungsspiele: Hier wird weiterhin im fünf-gegen-fünf-Modus gespielt, bis das entscheidende Tor fällt.