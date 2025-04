Romano Prodis letzte gemeinsame Skifahrt mit Michl Ebner in Schnals

Schnals – Romano Prodi gilt als begeisterter Skifahrer. Der 85-jährige, ehemalige italienische Ministerpräsident und Präsident der Europäischen Kommission hat sich trotz seiner vielfältigen Verpflichtungen und seines mittlerweile hohen Alters immer wieder Zeit für den weißen Sport genommen.

Doch wie für viele andere musste auch für ihn der Tag kommen, an dem er von seinem geliebten Sport für immer Abschied nehmen musste. Für seinen letzten Skitag hatte er sich einen besonderen Ort ausgesucht. Romano Prodi reiste ins Gletscherskigebiet Schnalstal, wo er auf Einladung und in Begleitung von Michl Ebner bei herrlichem Wetter seine letzten Schwünge in den Schnee ziehen konnte.

Um sich von seinem geliebten Skisport zu verabschieden, reiste Romano Prodi nach Schnals. „Ich hänge meine Skier endgültig an den Nagel“, teilte der 85-jährige, ehemalige italienische Ministerpräsident und Präsident der Europäischen Kommission dem ehemaligen Kammerabgeordneten und Europaparlamentarier Michl Ebner mit. Auf Einladung von Michl Ebner, der heute die Athesia-Gruppe leitet, zog Romano Prodi bei herrlichem Wetter seine letzten Schwünge im Schnee.

„Wir sind zusammen Ski gefahren, wie schon so oft in der Vergangenheit“, erzählte Michl Ebner der italienischen Nachrichtenagentur ANSA. „Als er mir sagte, dass dies sein letzter Skiausflug sein würde, dachte ich zuerst, es wäre nur für diese Saison, aber dann machte er mir klar, dass er nach diesen Tagen im Schnalstal für immer mit dem Skifahren aufhören wollte“, erzählt der CEO der Athesia-Gruppe.

Der 85-jährige ehemalige Ministerpräsident, der auch als begeisterter Radfahrer bekannt ist, nutzte die buchstäblich letzte Gelegenheit, um mit seinen Skiern ins benachbarte Österreich zu fahren. Schließlich ist die Grenze nur wenige Meter von der Piste in Hintereis entfernt. „Es dauerte nur eine kurze Fahrt und der ehemalige EU-Kommissionspräsident stand mit dem linken Ski in einem EU-Land und mit dem rechten im anderen“, berichtet Michl Ebner von Prodis letztem Skitag. Der historische Moment wurde natürlich mit der Kamera festgehalten.