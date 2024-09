Im ersten Heimspiel der zweite Sieg

Von: ka

Eppan/Rungg – Im Rahmen des 2. Spieltags der Primavera 2-Meisterschaft feiert die Formation von Mister Abbate im FCS Center dank der Treffer von Brik (37.) und Fiorini (42.) einen 2:1-Heimerfolg.

Die älteste Jugendmannschaft des FC Südtirol holt bei ihrem Heimdebüt drei weitere wertvolle Punkte: nach dem erfolgreichen Auftakt bei der Reggiana (1:0) besiegt die Formation unter der Leitung von Mister Matteo Abbate im Rahmen des 2. Spieltags der Hinrunde der Primavera 2-Meisterschaft (Kreis A) im FCS Center Modena mit 2:1 (2:0).

Brik (37.) und Fiorini (42.) stellen durch ihren Doppelschlag zum Ende der ersten Hälfte einen Zwei-Tore-Vorsprung her: ersterer trifft per präzisem Flachschuss, letzterer hingegen mit einem ebenso genauen Kopfball. Nach dem Seitenwechsel können die Canarini in Person von Zidouh den Anschluss wieder herstellen (76.) – die Gäste drücken in der Schlussphase auf den Ausgleich, doch die Weißroten verteidigen die knappe Führung geschickt wie ordentlich und kommen selbst zu einigen Chancen auf die Vorentscheidung, die sie allerdings ihrerseits nicht nutzen können. Somit bleibt es beim 2:1 für den FCS.

FC SÜDTIROL – MODENA 2:1 (2:0)

FC SÜDTIROL: Arlanch, Sabatini, Capacci, Vallana, Gander, Fois (73. Ceschini), Bahaj (46. Hofer), Brik (89. Gamper), Ndongue (73. Mahlknecht), Fiorini (57. Padovani), Testa

Auf der Ersatzbank: Bonifacio, Halili, Borgognoni, Paternoster, Perin, Castellacci, Gabos

Trainer: Matteo Abbate

MODENA: Castelnuovo, Fiorillo, Fomete Sonwa (83. Gualtieri), Surricchio (63. Barziga), Korosa, Casani, Barozzini (63. Diarra), Moratti (86. Prandini), Zidouh, Molara, Oliva (83. Domizzi)

Auf der Ersatzbank: Galli, Buonaiuto, Stopelli, Riccardi, Sarris, Mampuya Makangu, Celenza

Trainer: Paolo Andrea Mandelli

SCHIEDSRICHTER: Lorenzo Massari (Turin) | Giovanni Boato (Padua) & Marco Roncari (Vicenza)

TORE: 1:0 Brik (37.), 2:0 Fiorini (42.), 2:1 Zidouh (76.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Bahaj, Brik, Fomete Somva, Molara, Zidouh