In 28:36.42 Minuten von Bozen nach Jensien

Jenesien/Bozen – Am Freitag, den 3. Mai 2024 um 19.30 Uhr fand der 7. Uphill Bozen-Jenesien, organisiert von der Sektion Soltnflitzer des ASV Jenesien Raiffeisen, statt.

Stark waren nicht nur die Leistungen, sondern auch die Anzahl der Berglaufbegeisterten.

Zöggeler Matthäus vom Telmekomteam schaffte es heuer als Erster ins Ziel im Dorfzentrum von Jenesien mit einer Zeit von 28:36.42. Damit liegt er ganz knapp hinter dem letztjährigen Streckenrekord von Gardener Stefano vom U.S. Cornacci La Sportiva (28:25.10).

Bei den Frauen gewann heuer Felderer Annelise vom ASC Lauffreunde Sarntal mit einer Zeit von 35:45.22. Auch sie liegt damit ganz knapp hinter dem bisherigen Streckenrekord ihrer Landsfrau Renate Rungger (Sarntal, 35:08.53 im Jahr 2016).

Neben den Hobbyläufern, die sich gerne im Wettkampf messen, konnte auch heuer wieder jede/jeder Sportbegeisterte, ohne Zeitmessung und ohne ärztliches Attest, am “Just for fun” teilnehmen.

Am Start waren insgesamt 154 Teilnehmer: 114 Athleten beim Lauf mit Zeitmessung und weitere 40 Teilnehmer beim JUST FOR FUN.

Die Athleten starteten an der Talstation der Seilbahn nach Jenesien in Bozen. Zunächst führte die Strecke über die asphaltierte Straße zum Schloss Rafenstein. Dabei legten die Athleten eine der steilsten Straßenstrecken Europas zurück. Ab dort führt die Strecke über eine betonierte Straße und dann über Wald- und Wiesenwege nach Jenesien. Der letzte Anstieg, über Stiegen unterhalb der Kirche, stellte die Athleten noch einmal hart auf die Probe, bis das Ziel vor der Mittelschule direkt am Dorfplatz in Jenesien erreicht wurde.

Die Strecke beträgt ca. 4 Kilometern mit einem Höhenunterschied von 785 Metern.

Zöggeler Mattäus (Telmekomteam) 28:36.42

Hofer Michael (ASV Deutschnofen) 29:27.66

Zeisler Florian (Ö-Happy Fitness 24h) 29:52.43

Thaler Noe (Alpin Speed Sarntal), 30:42.75

Spinelli Giacomo (Skialp Race Ahrntal), 30:52.63

Rottmüller Anian (Ö-Happy Fitness 24h) 31:00.65

Mamleev Mikhail (SV Mölten) 31:15.54

Egger Matthias (Telmekomteam) 31:23.12

Innerhofer David (Skialprace Ahrntal) 32:01.18

Barchetti Daniele (Atletica Valle di Cembra) 32:24.69

Felderer Anneliese (ASC Lauffreunde Sarntal) 35:45.22

Kofler Elisabeth 37:47.65

Baldauf Gerlinde (Rennerclub Vinschgau) 39:39.48

Senfter Irene (ASV Jenesien-Soltnflitzer) 40:21.33

Pfeifer Heidi (TT Vinschgau) 40:22.92

Peretti Pamela (Wild Team) 40:37.64

Reinthaler Monika (Laufverein Freienfeld) 41:36.14

Platzgummer Helga (Telmekomteam) 42:37.16

Monika Thaler (ASV Jenesien-Soltnflitzer) 44:16.52

Anselmi Cinzia (ASV Jenesien-Soltnflitzer) 46:34.22