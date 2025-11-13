In Asiago gibt es Nichts zu holen für die Rittner Buam

Von: ka

Asiago – Die Negativserie der Rittner Buam SkyAlps setzt sich fort. Am Donnerstagabend waren die Blau-Roten beim HC Migross Asiago im Einsatz und mussten die fünfte Niederlage in Serie hinnehmen. Die Partie endete mit 4:2 für die Gastgeber.

Während Asiago erst am Dienstag sein letztes Spiel ausgetragen hatte (5:1 gegen HC Gherdëina), hatten die Rittner Buam SkyAlps genau 12 Tage spielfrei. Und die Buam fingen sich gleich eine Zwei-Minuten-Strafe ein, die sie aber gekonnt killten. In der fünften Minute scheiterte Felicetti nach einem Rebound am stark reagierenden Asiago-Goalie Rigoni, im Gegenzug zwang Porco Rittens Torwart Furlong zu einer Glanztat (6.). Dann taten sich beide Mannschaften schwer, Chancen herauszuspielen, bis Ritten erneut in Unterzahl agieren musste, doch auch dieses Mal waren Furlong & Co. nicht zu überwinden. In der 18. Minute hatten die Buam eine Doppelchance, zuerst kullerte ein Abfälscher von Alderson knapp neben dem Tor vorbei, dann schoss Cuglietta aus kurzer Distanz über den Kasten der Gastgeber.

Das zweite Drittel begannen die Rittner Buam SkyAlps mit ihrem ersten Powerplay und sofort stach das Special Team der Blau-Roten zu: Alderson täuschte einen Schuss aus der Distanz ein, spielte dann perfekt weiter zu Cuglietta, der ins leere Tor zum 1:0 einschob (20.35). Doch fast genau eine Minute später schlug Asiago zurück, als Calisti für Chiodo servierte, der Furlong aus kurzer Distanz das Nachsehen gab (21.37). Es folge ein unterhaltsames und mitunter hart geführtes Spiel, in dem es auch an Strafen nicht mangelte. Und Asiago schlug in Unterzahl zu, wobei ihr Spieler gerade erst von der Strafbank zurückgekehrt war: Eine schön ausgespielte Aktion im Vier-gegen-Vier vollendete Magnabosco zur Führung für die Gastgeber (31.55). In der Schlussphase des Mitteldrittels zeichneten sich beide Torhüter noch mit starken Saves aus, zuerst Furlong gegen Bellini (36.), dann Rigoni gegen Marzolini (37.).

Mit einer ganz kalten Dusche startete das dritte Drittel, denn wieder mussten die Rittner Buam SkyAlps ein Gegentor in Überzahl hinnehmen. Dieses Mal passierte Ritten ein Malheur im Aufbau, Porco nahm das Geschenk dankend an, stürmte allein auf Furlong zu und stellte auf 3:1 (42.06). Nur wenige Minuten später legte Valentini mit einem Schuss ins Kreuzeck aus dem tiefen Slot den nächsten Treffer nach (46.59). Trotz einiger guten Chancen durch Robert Öhler (48.), Welychka (50.) und Cuglietta (53.) kam Ritten nicht mehr zur Antwort. Welychka schaffte es nach einem Pfosten-Rebound dann doch (59.15), da war es aber schon zu spät und die fünfte Niederlage in Serie besiegelt.

Das nächste Spiel der Rittner Buam SkyAlps findet am Samstag statt. Um 18 Uhr empfangen die Blau-Roten den Südtiroler Kontrahent HC Gherdëina valgardena.it in der Ritten Arena in Klobenstein.

Alps Hockey League 2025/26, Regular Season:

HC Migross Asiago – Rittner Buam SkyAlps 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Tore: 0:1 Cuglietta (20.35/PP1), 1:1 Chiodo (21.37), 2:1 Magnabosco (31.55/SH1), 3:1 Porco (42.06/SH1), 4:1 Valentini (46.59), 4:2 Welychka (59.15)