In Caorle steht die U18-Italienmeisterschaft an

Caorle – Nach der U23-Italienmeisterschaft vergangene Woche in Agropoli sind nun die U18-Sportler an der Reihe. Sie tragen ihre Titelkämpfe von Freitag bis Sonntag in Caorle aus. Insgesamt gehen elf einheimische Athleten an den Start.

Die Jugend-Italienmeisterschaft findet im magischen „Stadio Chiggiato“ statt. Erst vor acht Monaten, im Oktober, wurde in Caorle die U16-Italienmeisterschaft ausgetragen, jetzt werden die besten Athleten der Jahrgänge 2006 und 2007 sich in Venetien ein Stelldichein geben. Insgesamt werden über 1.200 Athleten aus rund 300 Vereinen um 42 Italienmeistertitel kämpfen. Heuer findet zum 58. Mal eine U18-Italienmeisterschaft statt.

Im Vorjahr kehrten die Südtiroler mit einer Medaille aus Mailand zurück. Die Grödner Speerwerferin Alessia Goffi kürte sich dabei zur Vize-Italienmeisterin. Diesmal kommen bei den Herren zwei lokale Athleten für Spitzenergebnisse in Frage. Der aussichtsreichste Teilnehmer ist Daniele Tomasi. Der 17-jährige Bozner vom CSS Leonardo da Vinci gilt als einer der Favoriten im Zehnkampf, wo er mit dem viertbesten Wert von 5.889 Punkten gemeldet ist. Auch im 110-m-Hürdenlauf peilt Tomasi das Podium an. Große Hoffnungen hat man auch auf Maximilian Springeth. Das Aushängeschild vom Athletic Club 96 Bozen möchte sich im Hochsprung zum Italienmeister küren, wo er es heuer schon auf 2.00 m brachte. Nur der Römer Niccolò Devenuti kann mit 2.02 m einen besseren Wert aufweisen.

Alle Südtiroler Teilnehmer an der U18-Italienmeisterschaft in Caorle

Herren

110m Hürden: Daniele Tomasi (CSS Leonardo da Vinci) 14.52

110m Hürden: Nicolas Fischnaller (SG Eisacktal) 15.25

110m Hürden: Kevin Lubello (CSS Leonardo da Vinci) 15.27

2000 Hindernis: Alex De Carli (SAF Bolzano) 6:34.68

Hoch: Maximilian Springeth (Athletic Club 96 Bozen) 2.00

Weit: Maximilian Springeth (Athletic Club 96 Bozen) 6.75

Zehnkampf: Daniele Tomasi (CSS Leonardo da Vinci) 5889

Zehnkampf: Kevin Lubello (CSS Leonardo da Vinci) 5372

Zehnkampf: Mattia Graiff (CSS Leonardo da Vinci) 5249

Damen

800m: Emma Ghirardello Pichler (SC Meran) 2:17.80

800m: Vanessa Russo (Merano Atletica) 2:18.17

400m Hürden: Julia Moser (SSV Bruneck) 1:04.73

400m Hürden: Sofia Carrella (Athletic Club 96 Bozen) 1:08.19

Siebenkampf: Alexa Schneider (SSV Bruneck) 3520

Schöpf und Amhof glänzen in Verona

In Verona fand zwei Tage lang ein für Mehrkampf-Meeting für die Altersklassen U14 und U16 statt. Glänzen konnten dabei vor allem die beiden Südtiroler U16-Asse Frederic Schöpf und Greta Amhof.

Der erst 14-jährige Lananer Schöpf setzte sich im Sechskampf mit 4.244 Punkten glasklar vor den beiden Lokalmatadoren Davide Veronesi (3.385) und Andrea Pienazza (3.067) durch. Dabei verfehlte er den vor zwei Jahren aufgestellten Landesrekord von Daniele Tomasi nur um 41 Punkte. Schöpf glänzte in allen Disziplinen: Die 100 m Hürden lief er in starken 13,4 Sekunden, den Hochsprung und Diskuswurf entschied er mit 1.77 bzw. 26.21 m für sich. Gut schlug sich der Athlet vom SV Lana auch im Weitsprung (6.18 m) sowie über 1000 m (3:11.4 Minuten).

Auch Greta Amhof zeigte in Verona eine starke Leistung, wo sie den Fünfkampf mit 3.839 Punkten vor Rebecca Pirana (3.671) und Sofia Aldighieri (3.533) gewann. Ihre Teamkollegin beim SSV Bruneck, Hannah Thaler, stürzte hingegen im 80-m-Hürdenlauf und konnte nicht mehr weitermachen.