In Klobenstein feiern die Jungbullen

Klobenstein – In der vorletzten Partie vor Beginn der Master Round haben die Rittner Buam eine knappe Heimniederlage bezogen. Am Donnerstagabend musste sich die Mannschaft von Santeri Heiskanen den Red Bull Hockey Juniors knapp mit 3:4 nach Penaltyschießen geschlagen geben.

Im Heimspiel gegen die Salzburger gab Dylan Di Perna sein Debüt im Trikot der Rittner Buam, die mit Frei, Sailio, Fink und Lutz auf vier Spieler verzichten mussten. Die Gäste begannen schwungvoll und zwangen Smith mit Mastic in der ersten Minute zu einer Parade mit dem Beinschoner. Kurz darauf musste sich der Rittner Goalie geschlagen geben, als er einen verdeckten Wimmer-Slapshot nur unzureichend abwehren konnte. Salzburg bleib auch danach die aktivere Mannschaft, die Gastgeber nahmen das Heft erst gegen Mitte des Startdrittels – als sie für vier Minuten mit einem Mann mehr agieren durften – in die Hand. Den Blau-Roten gelang im Powerplay auch der Ausgleich, als Markus Spinell Salzburgs Goalie Wieser durch die Hosenträger erwischte (13.37). Für Ritten kam es noch besser, denn keine Zeigerumdrehung später brachte Manuel Öhler die Buam aus kurzer Distanz in Führung (14.24) – gleichzeitig auch der Pausenstand.

Die Hausherren kamen äußerst engagiert aus der Kabine. Doch ins Schwarze trafen die „Jungbullen“ mit Eham, der eine Vorlage per Direktabnahme verwertete (24.07). Keine vier Minuten später hätte Auer die Salzburger wieder in Front bringen können, doch seinen Penalty (Lang hatte den Puck mit dem Arm von der Linie gekratzt) wehrte Smith bravourös ab. Und Rittens Goalie musste auch in der Schlussminute über sich hinauswachsen, als ihn Lipiansky aus kürzester Distanz prüfte. So blieb es nach 40 Minuten beim 2:2.

Im letzten Spielabschnitt hatten zunächst die Rittner Buam die beste Möglichkeit, als Spinell Manuel Öhler bediente, dieser jedoch Wieser nicht bezwingen konnte (43.). Kurz darauf ertönte der Zillertaler Hochzeitsmarsch dann doch, als Simon Kostners Abschluss den Weg über die Linie fand (44.14). Doch wie gewonnen, so zerronnen: Nur 90 Sekunden später gelang Krening der neuerliche Ausgleich (45.44), als er mit einem präzisen Diagonalschuss einnetzte. Es ging weiter hin und her in dieser Partie. Fünf Minuten vor Schluss landete Osburns Abschluss am Pfosten. Weil kein weiterer Treffer fiel, ging es in die Verlängerung. Auch hier konnten die Rittner, die ein Powerplay zu ihren Gunsten hatten, kein Tor erzielen. Also musste der Sieger im Shootout ermittelt werden, wo Heigl mit dem einzigen verwandelten Penalty für die Entscheidung sorgte.

Das letzte Spiel des Grunddurchgangs müssen die Rittner Buam in der Fremde bestreiten. Das Team von Santeri Heiskanen trifft am Samstag im Messestadion Dornbirn auf den EC Bregenzerwald. Anpfiff ist neuerlich um 19 Uhr.

Rittner Buam – Red Bull Hockey Juniors 3:4 SO (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Tore: 0:1 Wimmer (2.20), 1:1 Markus Spinell (13.37/PP), 2:1 Manuel Öhler (14.24), 2:2 Eham (24.07), 3:2 Simon Kostner (44.14), 3:3 Krening (45.44), 3:4 Heigl (entscheidender Penalty)

MVPs der Partie powered by Loacker: Eham (RBJ) und Spinell (RIT)