In Molfetta steht die U18-Italienmeisterschaft an

Von: mk

Molfetta – Nach der Italienmeisterschaft der allgemeinen Klasse vergangene Woche in La Spezia sind nun die U18-Sportler an der Reihe. Sie tragen ihre Titelkämpfe von Freitag bis Sonntag in Molfetta aus. Insgesamt gehen 23 einheimische Athleten an den Start.

Die Jugend-Italienmeisterschaft findet im „Stadio Mario Saverio Cozzoli“ statt. Erst im Vorjahr wurden in Molfetta die „Assoluti“ ausgetragen, jetzt werden die besten Athleten der Jahrgänge 2007 und 2008 sich in Apulien ein Stelldichein geben. Knapp 1.500 Athleten aus 315 Vereinen werden um 40 Italienmeistertitel kämpfen. Heuer findet zum 59. Mal eine U18-Italienmeisterschaft statt. Südtirol meldet mit 23 Startern ein Riesen-Teilnehmerfeld. Im Vorjahr kehrten die Südtiroler mit zwei Medaillen aus Caorle zurück. Der Bozner Daniele Tomasi kürte sich zum Italienmeister im Zehnkampf, Hochspringer Maximilian Springeth gewann Bronze.

Auch heuer zählt Springeth wieder zum engsten Favoritenkreis. Der 17-jährige Neumarkter vom Athletic Club 96 Bozen ist hinter den lombardischen Superstar Daniele Leonardo Inzoli (7.90 m) mit der zweitbesten Weite von 7.31 m gemeldet. Gold scheint bereits vergeben zu sein, das Podest ist für Springeth aber allemal drin. Gleiches Ziel hat auch Hannes Kaserer an. Das Vinschger Talent weist die viertschnellste Zeit über 110m Hürden (14.14) auf, Kaserer startet außerdem im 200-m-Lauf (8. Zeit).

Im Damenfeld ruhen die Hoffnungen auf Stephanie Schöpf. Die Kugelstoßerin aus Lana präsentiert sich mit der viertbesten Weite von 13.57 m, die drei Athletinnen vor ihr haben allerdings alle schon die 15-Meter-Marke geknackt. Ihre Teamkollegin beim SV Lana, Ronja Hilber, könnte im Weitsprung für eine Überraschung sorgen.

Alle Südtiroler Teilnehmer an der U18-Italienmeisterschaft in Molfetta

Burschen (12)

100m: Nicolas Fischnaller (SG Eisacktal) 11.24

200m: Hannes Kaserer (LAC Vinschgau) 22.12

800m: Alexander Mayr (SSV Bruneck) 1:57.30

110m Hürden: Hannes Kaserer (LAC Vinschgau) 14.14

110m Hürden: Nicolas Fischnaller (SG Eisacktal) 14.56

110m Hürden: Frederic Schöpf (SV Lana) 14.88

400m Hürden: Antonio De Munari (CSS Leonardo da Vinci) 59.01

2000 Hindernis: Alex De Carli (SAF Bolzano) 6:33.44

Weit: Maximilian Springeth (Athletic Club 96 Bozen) 7.31

Weit: Frederic Schöpf (SV Lana) 6.72

Diskus: Leo Masi (SAF Bolzano) 42.15

Diskus: Simone Farina (CSS Leonardo da Vinci) 39.76

Staffel 4x100m: CSS Leonardo da Vinci (Mattia Andreasi, Antonio De Munari, Mattia Giovanazzi, Marco Santoni)

Mädchen (11)

100m Hürden: Alexa Schneider (SSV Bruneck) 14.79

100m Hürden: Greta Amhof (SSV Bruneck) 14.97

400m Hürden: Julia Moser (SSV Bruneck) 1:05.24

400m Hürden: Sylvia Bachmann (Südtirol Team Club) 1:06.75

Weit: Ronja Hilber (SV Lana) 5.67

Weit: Greta Amhof (SSV Bruneck) 5.65

Kugel: Stephanie Schöpf (SV Lana) 13.57

Kugel: Selma Göller (ASC Passeier) 11.63

Diskus: Nora Dametto (Südtirol Team Club) 35.05

Diskus: Stephanie Schöpf (SV Lana) 33.67

Speer: Selma Göller (ASC Passeier) 40.47

Speer: Hannah Thaler (SSV Bruneck) 36.56

Speer: Nora Dametto (Südtirol Team Club)

Hammer: Nicole Castlunger (SAF Bolzano) 47.46

Staffel 4x400m: SSV Bruneck (Greta Amhof, Julia Moser, Elina Neunhäuserer, Alexa Schneider)