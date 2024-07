In Rieti werden die U20- und U23-Titel vergeben

Von: Ivd

Rieiti – Von Freitag bis Sonntag findet in Rieti die Leichtathletik-Italienmeisterschaft in den Altersklassen U20 und U23 statt. An der Veranstaltung, die im Latium ausgetragen wird, nehmen auch zahlreiche Südtiroler Athleten teil.

In Rieti, wo an diesem Wochenende insgesamt 82 Italienmeistertitel vergeben werden, sind knapp 1.700 Athleten aus 316 verschiedenen Vereinen gemeldet. Auf dem Spiel stehen dabei nicht nur die begehrten „Tricolori“, sondern auch die letzten Tickets für die wichtigen internationalen Wettkämpfe in dieser Saison. Einige U20-Jährige möchten sich nämlich noch für die WM in Peru in Lima (vom 27. bis 31. August) qualifizieren.

Die lokalen Hoffnungsträger

Unter den Teilnehmern befinden sich auch viele heimische Nachwuchshoffnungen. Wer in Rieti bei der Medaillenvergabe mitreden möchte, ist Alessia Goffi. Die Grödnerin ist im U20-Speerwurf mit 44.82 Meter an vierter Stelle gemeldet, auch im Kugelstoßen (Fünfte mit 11.76 Meter) könnte Goffi für eine Überraschung sorgen. Auch Hochspringerin Laura Hofer vom SV Lana sowie 400-Meter-Hürdenläuferin Agata D’Angelo (SG Eisacktal) haben Außenseiterchancen. Gespannt sein kann man zudem auf den Auftritt von 100-Meter-Hürdenläuferin Marie Burger. Die U23-Athletin aus Vahrn präsentiert sich mit der neuntschnellsten Zeit von 14.17 Sekunden. Sehr gute Chancen auf eine Top-Platzierung haben die drei Asse vom Bozner Verein Athletic Club 96, Federico Lorenzo Bruno (Drei), Alberto Murari (Hoch) und Federico Mogetti (1500 Meter).

Alle Südtiroler bei der U20- und U23-Italienmeisterschaft in Rieti:

U20 Herren

Staffel 4×100 Meter: Athletic Club 96 Bozen (Cristian Costa, Luca Greco, Marco Ruggera, Christian Valt)

U20 Damen

400 Meter Hürden: Agata D’Angelo (SG Eisacktal) 1:04.35

Hoch: Laura Hofer (SV Lana) 1.70

Kugel: Alessia Goffi (Atletica Gherdeina) 11.76

Speer: Alessia Goffi (Atletica Gherdeina) 44.82

U23 Herren

100 Meter: Leonardo Badolato (Athletic Club 96 Bozen) 10.67

800 Meter: Lukas Lanzinger (SG Eisacktal) 1:53.20

1500 Meter: Federico Mogetti (Athletic Club 96 Bozen) 3:46.97

1500 Meter: Lukas Lanzinger (SG Eisacktal) 3:53.49

400 Meter Hürden: Lorenzo Bocchio (Athletic Club 96 Bozen) 54.45

Hoch: Alberto Murari (Athletic Club 96 Bozen) 2.15

Drei: Federico Lorenzo Bruno (Athletic Club 96 Bozen) 16.26

Staffel 4×400 Meter: Athletic Club 96 Bozen (Leonardo Badolato, Lorenzo Bocchio, Giovanni Santomaso, Leonardo Vianello)

U23 Damen

200 Meter: Marie Burger (SSV Brixen) 24.88

100 Meter Hürden: Marie Burger (SSV Brixen) 14.17

3000 Meter Hindernis: Sofia Rieder (SSV Bruneck) 11:46.48

3000 Meter Hindernis: Greta Chizzali (SG Eisacktal) 11:46.79

Speer: Chiara Goffi (Atletica Gherdeina) 39.80