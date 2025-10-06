Aktuelle Seite: Home > Sport > Indianapolis Colts mit Raimann überrollen in NFL Las Vegas
Raimann (79) blockte für Jones

Indianapolis Colts mit Raimann überrollen in NFL Las Vegas

Montag, 06. Oktober 2025 | 09:57 Uhr
Raimann (79) blockte für Jones
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JUSTIN CASTERLINE
Schriftgröße

Von: apa

Die Indianapolis Colts haben in der National Football League (NFL) eine Woche nach der ersten Saisonniederlage eindrucksvoll auf die Siegerstraße zurückgefunden. Die Gastgeber mit dem österreichischen Left Tackle Bernhard Raimann fertigten die Las Vegas Raiders am Sonntag 40:6 ab. Mit dem vierten Erfolg im fünften Spiel sind die Colts bereits frühzeitig auf Play-off-Kurs. “Es war echt ein geiler Sieg, wir freuen uns alle riesig”, sagte Raimann.

Der Wiener spielte fehlerfrei und hatte im zweiten Viertel sogar die seltene Chance, einen Touchdown zu fangen. Raimann wurde von der Raiders-Verteidigung aber gedeckt, außerdem war der Pass von Quarterback Daniel Jones nicht zu erreichen. Neben Colts-Runningback Jonathan Taylor, der drei Touchdowns erlief, überzeugte auch Jones mit zwei erfolgreichen Pässen in die Endzone und die Colts-Verteidigung mit zwei Interceptions. Nächsten Sonntag trifft Indianapolis auf die Arizona Cardinals, die gegen die zuvor sieglosen Tennessee Titans trotz komfortabler Führung noch 21:22 unterlagen.

Da Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles und die Buffalo Bills ebenfalls Niederlagen kassierten, ist keines der 32 NFL-Teams nach fünf Wochen mehr ungeschlagen. Bei den Eagles endete eine Siegesserie von zehn Spielen mit einem 17:21 gegen die Denver Broncos. Die Gäste lagen im Schlussviertel noch 3:17 zurück, kamen angeführt von Quarterback Bo Nix aber noch zum dritten Saisonsieg. Die Bills mussten sich gegen die New England Patriots wegen eines Field Goals kurz vor Schluss mit 20:23 geschlagen geben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trentino-Südtirol: Ein Drittel der Bevölkerung zahlt keine Einkommensteuer
Kommentare
116
Trentino-Südtirol: Ein Drittel der Bevölkerung zahlt keine Einkommensteuer
Ulten will Tourismus stärken
Kommentare
63
Ulten will Tourismus stärken
Bozen: Grüne lehnen Einzäunung des Pfarrplatzes ab
Kommentare
30
Bozen: Grüne lehnen Einzäunung des Pfarrplatzes ab
Bozen: Messer, Widerstand und gestohlene Fahrräder
Kommentare
29
Bozen: Messer, Widerstand und gestohlene Fahrräder
Depression: “Der Abwärtsspirale möglichst rasch etwas entgegenstellen”
Kommentare
25
Depression: “Der Abwärtsspirale möglichst rasch etwas entgegenstellen”
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 