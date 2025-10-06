Indianapolis Colts mit Raimann überrollen in NFL Las Vegas

Von: apa

Die Indianapolis Colts haben in der National Football League (NFL) eine Woche nach der ersten Saisonniederlage eindrucksvoll auf die Siegerstraße zurückgefunden. Die Gastgeber mit dem österreichischen Left Tackle Bernhard Raimann fertigten die Las Vegas Raiders am Sonntag 40:6 ab. Mit dem vierten Erfolg im fünften Spiel sind die Colts bereits frühzeitig auf Play-off-Kurs. “Es war echt ein geiler Sieg, wir freuen uns alle riesig”, sagte Raimann.

Der Wiener spielte fehlerfrei und hatte im zweiten Viertel sogar die seltene Chance, einen Touchdown zu fangen. Raimann wurde von der Raiders-Verteidigung aber gedeckt, außerdem war der Pass von Quarterback Daniel Jones nicht zu erreichen. Neben Colts-Runningback Jonathan Taylor, der drei Touchdowns erlief, überzeugte auch Jones mit zwei erfolgreichen Pässen in die Endzone und die Colts-Verteidigung mit zwei Interceptions. Nächsten Sonntag trifft Indianapolis auf die Arizona Cardinals, die gegen die zuvor sieglosen Tennessee Titans trotz komfortabler Führung noch 21:22 unterlagen.

Da Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles und die Buffalo Bills ebenfalls Niederlagen kassierten, ist keines der 32 NFL-Teams nach fünf Wochen mehr ungeschlagen. Bei den Eagles endete eine Siegesserie von zehn Spielen mit einem 17:21 gegen die Denver Broncos. Die Gäste lagen im Schlussviertel noch 3:17 zurück, kamen angeführt von Quarterback Bo Nix aber noch zum dritten Saisonsieg. Die Bills mussten sich gegen die New England Patriots wegen eines Field Goals kurz vor Schluss mit 20:23 geschlagen geben.