Inter besiegt in Serie A Como 2:0

Von: apa

Italiens Fußball-Meister Inter Mailand ist am Montagabend mit einem 2:0-Heimsieg gegen Como in der Serie A wieder auf drei Punkte an Leader Atalanta Bergamo herangerückt. Der Europa-League-Gewinner hatte am Sonntag Empoli daheim 3:2 besiegt. Die Mailänder haben ein Spiel weniger ausgetragen, liegen also nach Verlustpunkten gleichauf. Der Zweite SSC Napoli hat zwei Zähler Rückstand auf Atalanta. Bei Inter blieb Marko Arnautovic, bei Como Matthias Braunöder auf der Ersatzbank.