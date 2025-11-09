Aktuelle Seite: Home > Sport > Inter nach Napolis Ausrutscher in Serie A an der Spitze
Martinez brachte Inter früh auf Kurs

Inter nach Napolis Ausrutscher in Serie A an der Spitze

Sonntag, 09. November 2025 | 22:52 Uhr
Martinez brachte Inter früh auf Kurs
APA/APA/AFP/STEFANO RELLANDINI
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Inter Mailand hat sich an die Tabellenspitze der italienischen Serie A gesetzt. Ein 2:0 gegen Lazio Rom hievte die Nerazzurri am Sonntagabend punktegleich mit dem ersten Verfolger AS Roma auf Platz eins. Die Römer gewannen ihrerseits das Heimspiel gegen Udinese 2:0. Napoli verpasste den Sprung nach ganz oben durch ein 0:2 in Bologna. Der Dritte Milan hatte sich schon am Samstag mit einem Unentschieden in Parma begnügen müssen.

Inter traf durch Lautaro Martinez schon in der 3. Minute, Ange-Yoan Bonny (61.) legte nach einer Stunde nach. Nach der Länderspielpause steht am 23. November das Mailänder Derby am Programm. Für die Roma trafen Lorenzo Pellegrini (42.) per Elfmeter sowie Zeki Celik (61.). Die Hauptstädter haben nach elf Runden erst fünf Gegentore zugelassen – aber auch nur elf Treffer erzielt.

Meister Napoli musste sich im Norden geschlagen geben. Thijs Dallinga und Jhon Lucumi schrieben in der zweiten Halbzeit für Bologna an, die Rot-Blauen befinden sich ihrerseits mit nur drei Punkten Rückstand auf Inter ebenfalls mittendrin im Titelrennen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Unterkünfte bei Olympia zum Preis einer Eigentumswohnung
Kommentare
88
Unterkünfte bei Olympia zum Preis einer Eigentumswohnung
Verkehrsunfälle mit Fahrrädern nehmen zu
Kommentare
56
Verkehrsunfälle mit Fahrrädern nehmen zu
Stimmung im Krankenhaus Bozen angespannt
Kommentare
45
Stimmung im Krankenhaus Bozen angespannt
Bozen: Handwerksbetriebe schlagen Alarm
Kommentare
36
Bozen: Handwerksbetriebe schlagen Alarm
Hausarzt führt illegale Beschneidungen durch
Kommentare
34
Hausarzt führt illegale Beschneidungen durch
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 