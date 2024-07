Internationaler Kanuslalom auf der Passer in Meran abgesagt

Internationaler Kanuslalom in Meran

Von: mk

Meran – Nun steht es fest: Der internationale Kanuslalom in Meran kann in diesem Jahr nicht ausgetragen werden. Er wurde am Sonntag endgültig abgesagt.

Zum zweiten Mal nach 2020 gibt es in einem Jahr keinen internationalen Kanuslalom auf der Passer in der Naturarena Gilf in Meran. Damals verhinderte die Pandemie die Abhaltung des Kanuslaloms in Meran.

Die 68. Auflage der Traditionsveranstaltung war am 25. und 26. Mai geplant. Damals zwang der zu hohe Wasserstand auf der Passer die Veranstalter zur Absage. Vorerst hoffte man noch, den Kanuslalom auf der Passer im zweiten Anlauf am 29. und 30. Juni oder am 6. und 7. Juli ausrichten zu können.

Erneut machte aber der zu hohe Wasserstand den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. “Nach den häufigen Regenfällen in den letzten Wochen und der einsetzenden Schneeschmelze infolge der sommerlichen Temperaturen ist der Wasserstand auf der Passer für einen Kanuslalom zu hoch geblieben. Die Situation hat sich nicht geändert. Der Wasserstand der Passer ist ungefähr gleich hoch wie vor 5 Wochen. Deshalb mussten wir den Kanuslalom auf der Passer in Meran in diesem Jahr endgültig absagen”, bedauert der OK-Chef Walter Weger.