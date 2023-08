Italiencup im Lead-Klettern: Gute Mannschaftsleistung des Südtiroler Landeskaders

Bologna – In Caselecchio del Reno in Bologna fand die zweite Etappe des Italiencups im Lead-Klettern statt. Zum ersten Mal fand ein Wettbewerb in der neuen Halle Level 24 statt.

Ausgezeichnet abgeschnitten haben die Damen des Landeskaders: Neun Athletinnen kamen ins Halbfinale, vier waren im Finale mit dabei.

Leonie Hofer vom AVS-Passeier wurde Dritte. Für die erst 17-Jährige war es der erste Podiumsplatz beim Italiencup.

Die Plätze eins und zwei sicherten sich die Italienmeisterin und Vizeitaliemeisterin der U20, Savina Nicelli und Federica Papetti.

Bei der Mannschaftswertung ging der Sieg an den AVS Meran, der AVS Brixen sicherte sich den dritten Platz.

Ergebnisse Damen

1. Savina Nicelli (Macaco Piacenza)

2. Federica Papetti (Rock Brescia)

3. Leonie Hofer (AVS Passeier)

Platzierungen der weiteren Südtirolerinnen:

5. Bettina Dorfmann, AVS Brixen

9. Elsa Giupponi, AVS Meran

10. Leni Klotzner, AVS Meran

12. Lena Trojer und Amelie Peer, AVS Meran

14. Vanessa Kofler, AVS Passeier

17. Matilda Liù Moar, AVS Brixen

19. Veronika Cagol, AVS St. Pauls

21. Kathrin Mock, AVS Ritten

Ergebnisse Herren

1. Davide Torroni (Ragni Lecco)

2. Riccardo Vicentini (Lupi Climbing Team)

3. Luca Boldrini (Deva Walls ASD APS)

Weitere Südtiroler:

15. Fritz Engele vom AVS Meran

21. Hannes Grasl, AVS Passeier

24. Samuel Perntaler, AVS Brixen

25. Fabian Pardatscher, AVS Tramin