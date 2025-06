Italiencup Lead: Filip Schenk klettert aufs Podest

Von: luk

Bergamo – Am vergangenen Wochenende fand in der Kletterhalle Orobia in Bergamo das Finale der dreiteiligen Italiencup-Serie in der Disziplin Lead statt. Dabei ging es ein letztes Mal um wertvolle Punkte für die Gesamtwertung. Filip Schenk sicherte sich den dritten Platz im Wettkampf und beendete damit auch die Gesamtwertung im Lead auf dem hervorragenden dritten Rang.

Leonie Hofer war die einzige Südtiroler AVS-Athletin, die sich für das Finale qualifizieren konnte. Sie belegte im Endklassement den achten Platz und schloss die Gesamtwertung auf Rang neun ab.

Aus Südtiroler Sicht reisten insgesamt 13 Athletinnen und Athleten nach Bergamo, begleitet von Angelika Rainer und Hubert Schwarz. Ziel war es, sich beim letzten Italiencup Lead von der besten Seite zu präsentieren. Neben Filip Schenk konnte sich auch Fabian Pardatscher bei den Herren für das Halbfinale qualifizieren und erreichte einen soliden 20. Platz.

Bei den Damen schafften es neben Leonie Hofer drei weitere AVS-Athletinnen ins Halbfinale: Vanessa Atz belegte Rang 20, Elsa Giupponi wurde 22., und Nadia Insam beendete den Wettkampf auf Platz 23. Alle Ergebnisse finden sich hier.

Die Fotos der Athleten während des Wettkampfs stammen von Angelika Rainer, die Namen der Athleten stehen beim jeweiligen Bild.