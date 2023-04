Italienmeisterschaft in Freeski-Slopestyle

Bruneck – Reischach – Insgesamt knapp 80 TeilnehmerInnen in 9 Kategorien haben sich für die Italienmeisterschaften qualifiziert, wobei 77 am Start waren. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite. Sonnenschein am strahlend blauen Himmel garantierten schon fast frühlingshafte Temperaturen.

Zusätzlich noch eine Gesamtwertung der Kategorie Giovani/Senior Damen und Herren für die Prämierung des Italienmeisters/Italienmeisterin.

Monteleone Rene verfehlte nur knapp den Sieg und landete auf dem zweiten Platz hinter Tabanelli Miro. Seine Tricks „270 in 450 out auf der Rail, und auf den Kickern Double 1260 safety, Switch right 1080 japan und Switch left 1620 safety“ überzeugten das Publikum und vor allem die Judges dann doch.

Oberrauch Niklas reihte sich hinter seinem Konkurrenten Monteleone auf den 3. Platz ein. Beeindruckend auch sein Line-Up: „auf der Rail switch 270 in back 450 out, und auf den Kickern switch 270 in back 450 out, right dub cork 1080 und left double cork 1260 japan„

Valentin Auer vom VITAMIN F Freestyle Club holte sich den vierten Platz in der Gesamtwertung „Assoluti“ mit einem „Front4 auf der Rail, und auf den Kickern Right Cork 9 Safety und Double Cork 12 Blunt“ und den Vizeitalienmeistertitel in der Kategorie „Gioviani“.

Mairhofer Tim vom VITAMIN F Freestyle Club konnte sich mit einem stylischen, sauberen Run mit folgenden Tricks “270 In Front 270 Out auf der Rail, und auf den Kickern mit Switch Left 720 Japan, Switch Right 900 Mute und Right Cork 900 Blunt“ den 5. Platz in der Wertung „Assoluti“ und den 3. Platz in der Kategorie „Gioviani“ sichern.

Erfolge für die Südtiroler Athleten:

Gesamtwertung Herren (Campionati italiani Assoluti M):

Monteleont Rene 2. Platz (Freeride Club Gröden)

Oberrauch Niklas – 3. Platz (Ritten Sport / Landeskader Südtirol)

Auer Valentin – 4. Platz (VITAMIN F / ital. Nationalmannschaft)

Mairhofer Tim – 5. Platz (VITAMIN F / Landeskader Südtirol)

Happacher Moritz – 8. Platz (VITAMIN F / ital. Nationalmannschaft)

Auer Thomas – 10. Platz (VITAMIN F / ital. Nationalmannschaft)

Kategorie Senior Herren:

Monteleont Rene – 1. Platz (Freeride Club Gröden)

Oberrauch Niklas – 2. Platz (Ritten Sport / Landeskader Südtirol)

Happacher Moritz – 3. Platz (VITAMIN F)

Kategorie Giovani Herren:

Auer Valentin – 2. Platz (VITAMIN F / ital. Nationalmannschaft)

Mairhofer Tim – 3. Platz (VITAMIN F / Landeskader Südtirol)

Kategorie Giovani Damen:

Gaslitter Maria – 3. Platz (Freeride Club Gröden)

Pescolderung Heidi – 5. Platz (VITAMIN F)

Kategorie Allievi Herren:

Volgger Laurin – 2. Platz (VITAMIN F)

Gianmoena Samuel – 3. Platz (Ritten Sport)

Kategorie Ragazzi M:

Aichner Jakob – 5. Platz (ASC Hafling)

Kategorie Cuccioli M:

Von Aufschneiter Peter – 1 Platz (Freeride Club Gröden)

Kofler Dominik – 2. Platz (ASV Burgstall)

Weger Jan – 3. Platz (Vitamin-F)

Kofler Rene – 4. Platz (ASV Burgstall)

Kategorie Baby F:

Recla Lotta – 1. Platz (Vitamin-F)