Italienmeisterschaften der Sportrodler in Villnöss

Villnöss – Am Samstag den 20. Februar fanden in Villnöss die Italienmeisterschaften der Sportrodler statt. Die Siege holten sich dabei die Favoriten.

Bei den Damen gewann Theresa Hilpold vom ASV Pfeffersberg vor Runggatscher Silvia vom ASV Villnöss und den ex aequo drittplatzierten Hannah Tschurtschenthaler (ASC Olang) und Kathrin Runggatscher (ASV Villnöss).

Bei den Herren holte sich Roman Kaser (ASV Lüsen) mit Bahnrekord den Titel. Er siegte vor Sebastian Frei vom ASC Laugen Tisens und Klaus Gruber vom ASV Villanders.

Die Mannschaftswertung der Jugend gewann der ASV Wengen vor dem ASV Villanders und dem ASV Lüsen. Italienmeister der Allgemeinen Klasse sind die Rodler des ASV Villanders vor ihren Kollegen des ASC Laugen Tisens und dem ASC Latzfons Verdings.

Gesamtwertung Südtirol Cup 2019/20:

Im Rahmen der Italienmeisterschaft wurden die erfolgreichen Rodler im Südtirol Cup der Sportrodler des vergangenen Winters geehrt. Aufgrund des Ausbruchs der Covid-Pandemie im Vorjahr wurde die Saison nicht zu Ende gefahren und die aktuelle Situation lässt eine Nachholung des Finales nicht mehr zu.

Die Gesamtwertung bei den Damen gewannen ex aequo Theresa Hilpold (ASV Pfeffersberg) und Shamira Brunner (ASV Wengen) vor Rastner Nadine (ASV Lüsen). Bei den Herren siegte Maximilian Preindl (ASC Olang) vor Florian Rabensteiner (ASV Villanders) und Roman Kaser (ASV Lüsen). Die besten Doppelsitzer der vergangenen Saison waren Frei S./Frei M. (ASC Laugen Tisens) vor Stockner J./Huber Ch. (ASV Pfeffersberg) und Preindl P./Gatta D. (ASC Olang).

Die Vereinswertung ging im Vorjahr sowohl in der Jugend als auch in der allgemeinen Klasse an den ASC Olang. Bei der Jugend folgten der ASV Villnöss vor dem ASV Villanders auf den Rängen zwei und drei. In der allgemeinen Klasse lagen der ASV Latzfons Verdings und der ASC Laugen Tisens auf den Rängen zwei und drei.

Ergebnisse IMS Vilnöss 20.02.2021

Gesamtwertung