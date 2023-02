Italienmeistertitel geht nach Cortina

Cortina d‘Ampezzo – Es hat nicht gereicht für den sechsten Italienmeistertitel. Die Rittner Buam SkyAlps verloren am Samstagabend das entscheidende Spiel der Finalrunde der IHL Serie A gegen S.G. Cortina Hafro mit 1:2 und mussten die italienische Meisterschaft damit den Ampezzanern überlassen.

Nach einer Schweigeminute für die kürzlich verstorbene italienische Skifahrerin Elena Fanchini ging es im Olympiastadion von Cortina d’Ampezzo gleich mit viel Schwung los. Die Rittner Buam SkyAlps versuchten es mit hohem Forechecking, den ersten Treffer erzielte aber Cortina. In der 5. Minute nahm Cuglietta aus spitzem Winkel Maß und traf haargenau ins Kreuzeck – ein Traumtor (5.12). Die Buam ließen das aber nicht auf sich sitzen, denn Robert Öhler glich in der 11. Minute aus, nachdem ein Cardwell-Pass über Umwege zu ihm gelangt war (11.20). Beim Unentschieden ging es zum ersten Mal in die Kabinen.

Das Mitteldrittel begann mit einer mehrminütigen Druckphase der Ampezzaner, die nach zwei Zwei-Minuten-Strafen gegen die Buam im Powerplay das 2:1 suchten. Doch die Rittner hatten das Penaltykilling hervorragend im Griff und ließen kaum etwas zu. Am gefährlichsten wurde es in der 30. Minute, als Saha von der blauen Linie abzog, Hawkey aber sowohl beim Weitschuss als auch beim Nachschuss von Adani hellwach war. Zwei Minuten später passierte es dann aber doch: Michele Zanatta versuchte es mit einem Schuss aus dem Handgelenk und versenkte den Puck im Kreuzeck (32.10). Der Rest des zweiten Drittels verstrich ohne große Aufreger, sodass die Buam alles auf die letzten 20 Minuten setzen mussten.

Obwohl bei den Rittner Buam SkyAlps nach der anstrengenden IHL-Serie-A-Woche langsam aber sicher die Kräfte schwanden, warf die Truppe von Trainer Santeri Heiskanen noch einmal alles in die Waagschale. Die beste Chance vergab Julian Kostner in der 45. Minute, als er von Simon Kostner bedient wurde, mit seiner Direktabnahme aber an einem starken Reflex von De Filippo scheiterte. Cortina verteidigte sich mit dem Messer zwischen den Zähnen und lauerte auf Kontergelegenheiten, lange Zeit passierte aber nicht viel. In der Schlussphase warfen die Buam alles nach vorne, doch es sollte nicht reichen: Cortina kürte sich zum insgesamt 17. Mal in der Vereinshistorie zum italienischen Meister.

S.G. Cortina Hafro – Rittner Buam SkyAlps 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Tore: 1:0 Cuglietta (5.12), 1:1 Robert Öhler (11.20), 2:1 Michele Zanatta (32.10)