Italienpokal: FC Südtirol trifft in der ersten Runde auf Sassari

Bozen – Die Weißroten empfangen in der ersten Pokalrunde den Serie D-Verein aus Sardinien: Der Sieger der Begegnung trifft im zweiten Turnus auf Salernitana.

Das Italienpokal-Abenteuer 2020/21 startet für den FC Südtirol gegen den Serie D-Verein Sassari Latte Dolce. Das ergab die Auslosung, die am Dienstagnachmittag im Serie A-Sitz in Mailand vorgenommen wurde. Der Sieger der Begegnung trifft in der zweiten Runde auf den Zweitligisten Salernitana.

Wie bereits in den Vorjahren, wird der Sieger der Pokal-Begegnungen, mit Ausnahme der Halbfinals, in einem einzigen Match ermittelt. Der Italienpokal 2020/21 beginnt am Mittwoch, 23. September 2020 und geht am 19. Mai 2021 mit dem Finalspiel zu Ende. Bei den Terminen können sich noch Änderungen ergeben.

Anrecht auf die Teilnahme am Italienpokal haben alle Serie A- und Serie B-Vereine sowie eine beschränkte Anzahl an Teams aus der Serie C bzw. D.