ITF: Meliss/Vanlangendonck gewinnen Doppel in Cancun

Cancun – Verena Meliss hat am Samstagabend ihren bisher größten Erfolg im ITF-Zirkus gefeiert. Die 22-jährige Kaltererin und die Belgierin Eliessa Vanlangendonck gewannen beim 15.000-Dollar-Turnier von Cancùn den Doppel-Titel.

Eine Riesenleistung des italienisch-belgischen Duos. Gestern Abend warfen Meliss/Vanlangendonck in Mexiko im Viertelfinale die als Nummer 2 gesetzten Niederländerinnen Eva Vedder/Stephanie Visscher im Supertiebreak aus. In der Nacht von Freitag auf Samstag behielten sie dann im Halbfinale gegen die Brasilianerinnen Ingrid Gamarra Martina und Eduarda Piai, Nummer 3 der Setzliste, erneut im Supertiebreak mit 6:3, 3:6, 11:9 die Oberhand.

Meliss stand heute zum dritten Mal in ihrer Karriere in einem ITF-Doppelfinale. 2015 schrammte sie sowohl in Antalya als auch Santa Margherita di Pula knapp am Titel vorbei. Jetzt konnte sie sich endlich über ihren ersten Erfolg auf der ITF-Tour freuen. Im Endspiel bekam es die Kaltererin und Vanlangendonck mit Hind Abdelouahid (USA)/Stacey Fung (CAN) zu tun, gegen die sie den ersten Satz klar mit 6:2 für sich entschieden. Meliss/Vanlagendonck dominierten auch den zweiten Spielabschnitt und verwandelten nach gerade einmal 70 Minuten Spielzeit ihren ersten Matchball zum 6:2-Endstand.