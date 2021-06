ITF: Weis zieht ins Achtelfinale von Bergamo ein

Bergamo – Nach einer starken Vorstellung ist der 24-jährige Bozner Alexander Weis am Mittwoch ins Achtelfinale des 15.000 Dollar ITF-Turniers von Bergamo eingezogen.

Der Weltranglisten-655. traf nach überstandener Qualifikation heute Nachmittag in Runde 1 auf die Nummer 3 des Turniers, Rayane Roumane. Gegen den vier Jahre jüngeren Franzosen, der im ATP-Ranking an Position 394 geführt wird, hat Weis in seiner Karriere noch nie gespielt.

Der Bozner machte gegen Roumane kurzen Prozess und schickte ihn nach 1:20 Stunden Spielzeit klar mit 6:2, 6:4 nach Hause. Am morgigen Donnerstag trifft Weis im Achtelfinale auf den Sieger aus der Begegnung zwischen Wild-Card-Spieler Luca Potenza (ATP 634) und Qualifikant Luigi Sorrentino (ATP 958), mit den er erst vergangene Woche das Doppel-Halbfinale von Genua erreicht hatte.