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SCM-Slalom-Kanute gewinnt im Kajak-Einer der U16

Jacopo Vicentini stellt in Cuneo großes Talent unter Beweis

Dienstag, 26. Mai 2026 | 15:08 Uhr
Jacopo Vicentini
SC Meran
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Von: mk

Cuneo – Eine Woche nach seinem sensationellen fünften Platz im Kajak-Einer der Männer bei der internationalen “Forst Trophy” auf der Etsch in Meran konnte Jacopo Vincentini vom SC Meran/Raika-Torggler in Cuneo (Piemont) erneut aus sich aufmerksam machen. Das 14-jährige Kanuslalom-Talent aus Meran siegte am Pfingstsonntag im Kajak-Einer der U16 bei einem nationalen Kanuslalom mit 130 Teilnehmern mit einer Zeit von 95,86 Sekunden klar vor Emil Meyer (Bologna/98,96) und Nicoló Nadelle (Cuneo/104,37).

“Ich freue mich sehr über meine Leistung, weil ich in Cuneo das erste Mal ein Rennen bestritten habe”, strahlte Jacopo Vicentini nach seinem Sieg. “Mit dem erfahrenen SCM-Kanuten Hansjörg Mayr im Trainerteam haben wir in diesem Jahr große Fortschritte gemacht und sind dabei, unseren Nachwuchs auf nationales Niveau zu bringen”, ist der Kanu-Sektionsleiter des SC Meran, Stefan Senoner, überzeugt.

Auch Filippo Vicentini (13), der jüngere Bruder von Jacopo, zeigte sich trotz des verpassten Podiums mit seiner Leistung zufrieden. Er wurde im Kajak-Einer der U13 Fünfter. “Das Kanurennen ist gut gelaufen, auch wenn ich am Anfang etwas nervös war. Danach hatte ich Spaß und im zweiten Durchgang konnte ich meine Zeit deutlich verbessern”, sagte Filippo Vicentini. Für die beiden Nachwuchskanuten des SC Meran war das Wochenende in Cuneo eine wertvolle Erfahrung und ein weiterer Schritt nach vorne in ihrer sportlichen Entwicklung.

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