Jakob Pöltl übertrifft 5.000-Punkte-Marke in NBA

Von: apa

Jakob Pöltl hat am Montag (Ortszeit) einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere in der National Basketball Association (NBA) erreicht. Der 29-jährige Wiener knackte beim 104:101 der Toronto Raptors gegen die Golden State Warriors die Marke von 5.000 erzielten Punkten. Nach 573 Einsätzen in der regulären Saison seit 26. Oktober 2016 hält er nun bei 5.006 Zählern.

Gegen die Kalifornier steuerte Pöltl mit je 13 Punkten und Rebounds ein Double-Double bei. Er schrieb zum 15. Mal im Spieljahr und erstmals 2025 doppelt zweistellig an. Weiters wies die Statistik zwei Assists und einen Block für den heimischen NBA-Pionier aus. Der Center war 34:41 Minuten auf dem Parkett dabei. Die 5.000 erreichte er Mitte des dritten Abschnitts mit einem Layup zum 65:67 (31. Min.) aus Sicht der Raptors.

Den erst neunten Sieg im 40. Saisonspiel bzw. den zweiten in den vergangenen 18 Partien fixierten die Kanadier mit einem 6:0-Lauf im Finish. Während die Gastgeber am Ontariosee in den letzten gut zwei Minuten drei von sechs Würfen verwandelten, fand bei Golden State keiner von fünf Versuchen mehr sein Ziel. Stephen Curry verbuchte 26 Punkte aufseiten der Kalifornier. Scottie Barnes führte Toronto mit 23 Zählern an. Zum Matchwinner avancierte Chris Boucher, der im Schlussviertel aufdrehte und 17 seiner 18 Punkte erzielte. Am Mittwoch empfangen die Raptors mit den Boston Celtics den amtierenden NBA-Champion.

Spielbetrieb in Los Angeles wieder aufgenommen

Wieder gespielt wurde in Los Angeles, wo es wegen der verheerenden Waldbrände im Großraum der kalifornischen Metropole zuletzt Absagen gegeben hatte. Die Lakers mussten sich in Downtown den San Antonio Spurs mit 102:126 geschlagen geben. Anthony Davis (30) bzw. Stephon Castle, Devin Vassell sowie Jungstar Victor Wembanyama (je 23) waren die erfolgreichsten Scorer. Die Clippers setzten sich in Inglewood gegen Miami Heat mit 109:98 durch. Norman Powell (29) bzw. Tyler Herro (32) führten ihre Teams als Werfer an.