Aktuelle Seite: Home > Sport > Janine Flock sichert sich in Lillehammer 14. Weltcupsieg
Flock war eine Klasse für sich

Janine Flock sichert sich in Lillehammer 14. Weltcupsieg

Freitag, 12. Dezember 2025 | 16:07 Uhr
Flock war eine Klasse für sich
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: apa

Janine Flock hat am Freitag zum 14. Mal in ihrer Karriere ein Rennen im Skeleton-Weltcup für sich entschieden. Die 36-jährige Tirolerin lag in Lillehammer schon nach dem ersten Lauf in Führung und setzte sich am Ende vor der Britin Tabitha Stoecker (+0,18 Sekunden) und der Belgierin Kim Meylemans (+0,25) durch. Damit gelang ihr eine erfolgreiche Titelverteidigung, in Lillehammer hatte sie im Februar nicht nur einen weiteren Sieg im Weltcup, sondern damit auch EM-Gold geholt.

Für die dreifache Gesamtweltcupsiegerin, darunter vergangene Saison, war es der erste Erfolg in der laufenden Saison. Beim Auftakt am 21. November war sie in Cortina als Vierte knapp am Podest vorbeigefahren. Im Vergleich zu Stoecker verlor Flock am Start jeweils viel Zeit, arbeitete sich auf der Bahn aber kontinuierlich zurück und hatte im Finish jeweils einen Vorsprung. Verständlich daher ihre gute Laune beim Siegerfoto, wo sie mit ihren Rivalinnen ein kleines Tänzchen zum Besten gab. Annia Unterscheider belegte Rang 15, Julia Erlacher landete auf Platz 22.

Bei den Männern verpasste Samuel Maier eine Top-Drei-Platzierung als Vierter hauchdünn. Der Rückstand auf den siegreichen Briten Matt Weston betrug nur 0,14 Sekunden. Zweiter wurde der Deutsche Axel Jungk (+0,05), Dritter der Südkoreaner Jung Seung-gi (+0,08). Florian Auer landete auf Rang 19, Alexander Schlintner auf 24.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirol: Hohe Abwanderung unter Jugendlichen sorgt für politische Debatte
Kommentare
74
Südtirol: Hohe Abwanderung unter Jugendlichen sorgt für politische Debatte
NATO-Generalsekretär: “Wir sind Russlands nächstes Ziel”
Kommentare
59
NATO-Generalsekretär: “Wir sind Russlands nächstes Ziel”
Kreise: EU-Kommission wird Verbrenner-Aus zurücknehmen
Kommentare
32
Kreise: EU-Kommission wird Verbrenner-Aus zurücknehmen
Apfelproduktion 2025: Trentino und Südtirol verzeichnen Zuwächse
Kommentare
25
Apfelproduktion 2025: Trentino und Südtirol verzeichnen Zuwächse
Wieder bedenklicher Vorfall in den Öffis
Kommentare
25
Wieder bedenklicher Vorfall in den Öffis
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 