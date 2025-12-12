Janine Flock sichert sich in Lillehammer 14. Weltcupsieg

Von: apa

Janine Flock hat am Freitag zum 14. Mal in ihrer Karriere ein Rennen im Skeleton-Weltcup für sich entschieden. Die 36-jährige Tirolerin lag in Lillehammer schon nach dem ersten Lauf in Führung und setzte sich am Ende vor der Britin Tabitha Stoecker (+0,18 Sekunden) und der Belgierin Kim Meylemans (+0,25) durch. Damit gelang ihr eine erfolgreiche Titelverteidigung, in Lillehammer hatte sie im Februar nicht nur einen weiteren Sieg im Weltcup, sondern damit auch EM-Gold geholt.

Für die dreifache Gesamtweltcupsiegerin, darunter vergangene Saison, war es der erste Erfolg in der laufenden Saison. Beim Auftakt am 21. November war sie in Cortina als Vierte knapp am Podest vorbeigefahren. Im Vergleich zu Stoecker verlor Flock am Start jeweils viel Zeit, arbeitete sich auf der Bahn aber kontinuierlich zurück und hatte im Finish jeweils einen Vorsprung. Verständlich daher ihre gute Laune beim Siegerfoto, wo sie mit ihren Rivalinnen ein kleines Tänzchen zum Besten gab. Annia Unterscheider belegte Rang 15, Julia Erlacher landete auf Platz 22.

Bei den Männern verpasste Samuel Maier eine Top-Drei-Platzierung als Vierter hauchdünn. Der Rückstand auf den siegreichen Briten Matt Weston betrug nur 0,14 Sekunden. Zweiter wurde der Deutsche Axel Jungk (+0,05), Dritter der Südkoreaner Jung Seung-gi (+0,08). Florian Auer landete auf Rang 19, Alexander Schlintner auf 24.